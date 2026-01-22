Частка бензинових авто на ринку нових легковиків знизилась до 32%

У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Зменшилася й частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2024 році вони становили близько 40% ринку, то у 2025 році — 32%.

Лідером ринку нових бензинових автомобілів у 2025 році став кросовер Hyundai Tucson. Загалом до п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

Hyundai Tucson — 2 198 одиниць;

Mazda CX-5 — 1 652 одиниці;

Skoda Octavia — 1 458 одиниць;

Renault Duster — 1 289 одиниць;

Kia Sportage — 1 157 одиниць.

Водночас попит на імпортовані вживані легковики з бензиновими двигунами зріс на 12% — до 117,6 тис. автомобілів. Вони охопили 43% первинних продажів вживаних авто, проти 47% у 2024 році.

Найпопулярнішими імпортованими вживаними бензиновими моделями у 2025 році стали:

Volkswagen Golf — 7 889 одиниць;

Volkswagen Tiguan — 6 204 одиниці;

Audi Q5 — 6 093 одиниці;

Nissan Rogue — 5 665 одиниць;

Audi A4 — 3 961 одиниця.

Зауважимо, у листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.