Частка бензинових авто на ринку нових легковиків знизилась до 32%
У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Зменшилася й частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2024 році вони становили близько 40% ринку, то у 2025 році — 32%.
Лідером ринку нових бензинових автомобілів у 2025 році став кросовер Hyundai Tucson. Загалом до п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:
- Hyundai Tucson — 2 198 одиниць;
- Mazda CX-5 — 1 652 одиниці;
- Skoda Octavia — 1 458 одиниць;
- Renault Duster — 1 289 одиниць;
- Kia Sportage — 1 157 одиниць.
Водночас попит на імпортовані вживані легковики з бензиновими двигунами зріс на 12% — до 117,6 тис. автомобілів. Вони охопили 43% первинних продажів вживаних авто, проти 47% у 2024 році.
Найпопулярнішими імпортованими вживаними бензиновими моделями у 2025 році стали:
- Volkswagen Golf — 7 889 одиниць;
- Volkswagen Tiguan — 6 204 одиниці;
- Audi Q5 — 6 093 одиниці;
- Nissan Rogue — 5 665 одиниць;
- Audi A4 — 3 961 одиниця.
Зауважимо, у листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.