Частка бензинових авто на ринку нових легковиків знизилась до 32%

Продажі бензинових авто зменшилися / Depositphotos

У 2025 році автопарк України поповнили 26,3 тис. нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Зменшилася й частка бензинових авто в загальних продажах нових легковиків. Якщо у 2024 році вони становили близько 40% ринку, то у 2025 році — 32%.

Лідером ринку нових бензинових автомобілів у 2025 році став кросовер Hyundai Tucson. Загалом до п’ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

  • Hyundai Tucson — 2 198 одиниць;
  • Mazda CX-5 — 1 652 одиниці;
  • Skoda Octavia — 1 458 одиниць;
  • Renault Duster — 1 289 одиниць;
  • Kia Sportage — 1 157 одиниць.

Водночас попит на імпортовані вживані легковики з бензиновими двигунами зріс на 12% — до 117,6 тис. автомобілів. Вони охопили 43% первинних продажів вживаних авто, проти 47% у 2024 році.

Найпопулярнішими імпортованими вживаними бензиновими моделями у 2025 році стали:

  • Volkswagen Golf — 7 889 одиниць;
  • Volkswagen Tiguan — 6 204 одиниці;
  • Audi Q5 — 6 093 одиниці;
  • Nissan Rogue — 5 665 одиниць;
  • Audi A4 — 3 961 одиниця.

Зауважимо, у листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко