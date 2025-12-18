Попит на бензинові легковики в Україні зріс на 43%

У листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості 2,3 тис. авто були новими, що на 27% більше, ніж торік. Ще 10,1 тис. автомобілів становили вживані імпортовані машини — їхній показник зріс на 48%.

Топ-5 нових бензинових авто листопада:

Renault Duster — 223 од.;

Hyundai Tucson — 203 од.;

Mazda CX-5 — 187 од.;

Skoda Kodiaq — 116 од.;

Skoda Octavia — 108 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf — 691 од.;

Volkswagen Tiguan — 587 од.;

Audi Q5 — 519 од.;

Nissan Rogue — 519 од.;

Audi A4 — 336 од.

Нагадаємо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.