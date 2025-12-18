- Категорія
Попит на бензинові легковики в Україні зріс на 43%
У листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із загальної кількості 2,3 тис. авто були новими, що на 27% більше, ніж торік. Ще 10,1 тис. автомобілів становили вживані імпортовані машини — їхній показник зріс на 48%.
Топ-5 нових бензинових авто листопада:
- Renault Duster — 223 од.;
- Hyundai Tucson — 203 од.;
- Mazda CX-5 — 187 од.;
- Skoda Kodiaq — 116 од.;
- Skoda Octavia — 108 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf — 691 од.;
- Volkswagen Tiguan — 587 од.;
- Audi Q5 — 519 од.;
- Nissan Rogue — 519 од.;
- Audi A4 — 336 од.
Нагадаємо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.