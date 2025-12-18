Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит на бензинові легковики в Україні зріс на 43%

автомобілі
Зріс попит на бензинові легковики / Depositphotos

У листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості 2,3 тис. авто були новими, що на 27% більше, ніж торік. Ще 10,1 тис. автомобілів становили вживані імпортовані машини — їхній показник зріс на 48%.

Топ-5 нових бензинових авто листопада:

  • Renault Duster — 223 од.;
  • Hyundai Tucson — 203 од.;
  • Mazda CX-5 — 187 од.;
  • Skoda Kodiaq — 116 од.;
  • Skoda Octavia — 108 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • Volkswagen Golf — 691 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 587 од.;
  • Audi Q5 — 519 од.;
  • Nissan Rogue — 519 од.;
  • Audi A4 — 336 од.

Нагадаємо, у жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Автор:
Тетяна Гойденко