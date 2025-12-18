Спрос на бензиновые автомобили в Украине вырос на 43%

В ноябре автопарк Украины пополнило 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества 2,3 тыс. авто были новыми, что на 27% больше, чем в прошлом. Еще 10,1 тыс. автомобилей составляли бывшие в употреблении импортируемые машины — их показатель вырос на 48%.

Топ-5 новых бензиновых авто ноября:

Renault Duster - 223 ед;

Hyundai Tucson - 203 ед.;

Mazda CX-5 - 187 ед.;

Skoda Kodiaq - 116 ед;

Skoda Octavia - 108 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf - 691 ед;

Volkswagen Tiguan - 587 ед;

Audi Q5 - 519 ед;

Nissan Rogue - 519 ед;

Audi A4 - 336 ед.

Напомним, в октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.