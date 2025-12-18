- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Спрос на бензиновые автомобили в Украине вырос на 43%
В ноябре автопарк Украины пополнило 12,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества 2,3 тыс. авто были новыми, что на 27% больше, чем в прошлом. Еще 10,1 тыс. автомобилей составляли бывшие в употреблении импортируемые машины — их показатель вырос на 48%.
Топ-5 новых бензиновых авто ноября:
- Renault Duster - 223 ед;
- Hyundai Tucson - 203 ед.;
- Mazda CX-5 - 187 ед.;
- Skoda Kodiaq - 116 ед;
- Skoda Octavia - 108 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf - 691 ед;
- Volkswagen Tiguan - 587 ед;
- Audi Q5 - 519 ед;
- Nissan Rogue - 519 ед;
- Audi A4 - 336 ед.
Напомним, в октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.