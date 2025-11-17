Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,15

48,98

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найпопулярніші бензинові авто жовтня: що купували українці

авто
У жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. автівок / Depositphotos

У жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопрому".

Із загальної кількості зареєстрованих у жовтні бензинових легковиків 2,3 тис. були новими, що на 9% більше, ніж торік, а 11,5 тис. — вживаними, що демонструє приріст у 52%.

Топ-5 нових бензинових легковиків

  • Hyundai Tucson — 214 од.
  • Skoda Kodiaq — 127 од.
  • Mazda CX-5 — 121 од.
  • Skoda Octavia — 118 од.
  • Renault Duster — 111 од.

Топ-5 вживаних імпортованих бензинових авто

  • Volkswagen Golf — 751 од.
  • Volkswagen Tiguan — 662 од.
  • Audi Q5 — 625 од.
  • Nissan Rogue — 583 од.
  • Audi A4 — 363 од.

Нагадаємо, у вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.

Автор:
Тетяна Гойденко