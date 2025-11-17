Найпопулярніші бензинові авто жовтня: що купували українці

У жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопрому".

Із загальної кількості зареєстрованих у жовтні бензинових легковиків 2,3 тис. були новими, що на 9% більше, ніж торік, а 11,5 тис. — вживаними, що демонструє приріст у 52%.

Топ-5 нових бензинових легковиків

Hyundai Tucson — 214 од.

Skoda Kodiaq — 127 од.

Mazda CX-5 — 121 од.

Skoda Octavia — 118 од.

Renault Duster — 111 од.

Топ-5 вживаних імпортованих бензинових авто

Volkswagen Golf — 751 од.

Volkswagen Tiguan — 662 од.

Audi Q5 — 625 од.

Nissan Rogue — 583 од.

Audi A4 — 363 од.

Нагадаємо, у вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.