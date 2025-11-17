- Категорія
Найпопулярніші бензинові авто жовтня: що купували українці
У жовтні автопарк України поповнили 13,8 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопрому".
Із загальної кількості зареєстрованих у жовтні бензинових легковиків 2,3 тис. були новими, що на 9% більше, ніж торік, а 11,5 тис. — вживаними, що демонструє приріст у 52%.
Топ-5 нових бензинових легковиків
- Hyundai Tucson — 214 од.
- Skoda Kodiaq — 127 од.
- Mazda CX-5 — 121 од.
- Skoda Octavia — 118 од.
- Renault Duster — 111 од.
Топ-5 вживаних імпортованих бензинових авто
- Volkswagen Golf — 751 од.
- Volkswagen Tiguan — 662 од.
- Audi Q5 — 625 од.
- Nissan Rogue — 583 од.
- Audi A4 — 363 од.
Нагадаємо, у вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.