Самые популярные бензиновые авто октября: что покупали украинцы
В октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества зарегистрированных в октябре бензиновых легковых автомобилей 2,3 тыс. были новыми, что на 9% больше, чем в прошлом году, а 11,5 тыс. — подержанными, что демонстрирует прирост в 52%.
Топ-5 новых бензиновых легковушек
- Hyundai Tucson - 214 ед.
- Skoda Kodiaq - 127 ед.
- Mazda CX-5 - 121 ед.
- Skoda Octavia - 118 ед.
- Renault Duster - 111 ед.
Топ-5 подержанных импортированных бензиновых авто
- Volkswagen Golf - 751 ед.
- Volkswagen Tiguan - 662 ед.
- Audi Q5 - 625 ед.
- Nissan Rogue - 583 ед.
- Audi A4 - 363 ед.
Напомним, в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.