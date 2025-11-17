Самые популярные бензиновые авто октября: что покупали украинцы

В октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества зарегистрированных в октябре бензиновых легковых автомобилей 2,3 тыс. были новыми, что на 9% больше, чем в прошлом году, а 11,5 тыс. — подержанными, что демонстрирует прирост в 52%.

Топ-5 новых бензиновых легковушек

Hyundai Tucson - 214 ед.

Skoda Kodiaq - 127 ед.

Mazda CX-5 - 121 ед.

Skoda Octavia - 118 ед.

Renault Duster - 111 ед.

Топ-5 подержанных импортированных бензиновых авто

Volkswagen Golf - 751 ед.

Volkswagen Tiguan - 662 ед.

Audi Q5 - 625 ед.

Nissan Rogue - 583 ед.

Audi A4 - 363 ед.

Напомним, в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.