Самые популярные бензиновые авто октября: что покупали украинцы

авто
В октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. автомобилей / Depositphotos

В октябре автопарк Украины пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 43% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества зарегистрированных в октябре бензиновых легковых автомобилей 2,3 тыс. были новыми, что на 9% больше, чем в прошлом году, а 11,5 тыс. — подержанными, что демонстрирует прирост в 52%.

Топ-5 новых бензиновых легковушек

  • Hyundai Tucson - 214 ед.
  • Skoda Kodiaq - 127 ед.
  • Mazda CX-5 - 121 ед.
  • Skoda Octavia - 118 ед.
  • Renault Duster - 111 ед.

Топ-5 подержанных импортированных бензиновых авто

  • Volkswagen Golf - 751 ед.
  • Volkswagen Tiguan - 662 ед.
  • Audi Q5 - 625 ед.
  • Nissan Rogue - 583 ед.
  • Audi A4 - 363 ед.

Напомним, в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Гойденко