Топ-10 авто, які українці купували найчастіше у 2025 році

У 2025 рік став переломним для українського авторинку, продемонструвавши стійкий попит на оновлення автопарку попри економічну невизначеність та виклики воєнного часу. Українці активно купували як нові, так і вживані автомобілі, віддаючи перевагу практичним кроссоверам, сучасним електромобілям і перевіреним моделям для щоденного використання. Редакція порталу Delo.ua проаналізувала статистику реєстрацій та готова поділитися детальним переліком найпопулярніших автомобілів року.

Підсумки 2025 року

Ринок легкових авто в Україні, 2025 рік

Джерело: eauto.org.ua

За даними Інституту досліджень авторинку, 2025 року в Україні було зареєстровано 79 501 нових легкових автомобілів, що стало помітним сигналом стабілізації ринку.

Ще більше українці придбали імпортних автівок з пробігом – 278 628, а на внутрішньому ринку було зареєстровано 895 593 угод купівлі-продажу.

Ця цифра відображає не лише купівельну спроможність українців, але й зміну споживчих пріоритетів у бік більш технологічних та економічних рішень. Сучасний український покупець шукає баланс між комфортом, надійністю та вартістю володіння.

Найпопулярніші нові автомобілі року

Топ-10 нових легкових автомобілів 2025 року очолили кросовери та SUV-моделі, що підтверджує багаторічну тенденцію до переваги універсальних транспортних засобів.

Volkswagen ID.Unyx

ТОП 10 найпопулярніших нових електромобілів в Україні (грудень 2025)

Очолив список найчастіше купованих нових авто року, ставши символом електричної революції на українському ринку. Цей електричний кросовер приваблює покупців поєднанням сучасних технологій, просторого салону та прийнятної ціни в сегменті електромобілів.

Renault Duster

ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (грудень 2025)

Зберіг статус народного улюбленця завдяки непоборній комбінації практичності й доступної ціни. Компактний кросовер ідеально підходить для українських доріг різної якості та пропонує достатньо простору для сімейних поїздок без зайвих витрат на обслуговування.

Toyota RAV4

Toyota RAV4

Джерело: motorcar.com.ua

Продовжує утримувати позиції одного з найпопулярніших SUV-автомобілів серед українських покупців. Репутація надійності японського бренду та висока залишкова вартість роблять цю модель привабливою інвестицією на довгі роки.

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Джерело: .wikipedia.org

Залишається символом міцності й надійності на українських дорогах, особливо для тих, хто часто подорожує бездоріжжям або потребує автомобіль з максимальною прохідністю та довговічністю.

BYD Song Plus

BYD Song Plus / Infocar

Представляє новітню хвилю китайських кросоверів, які активно завойовують довіру українців. Привабливе співвідношення ціни та оснащення робить цю модель конкурентоспроможною альтернативою європейським та японським брендам.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Джерело: elektracar.com.ua

Традиційно посідає високі позиції серед моделей середнього класу завдяки збалансованості характеристик, сучасному дизайну та широкій мережі сервісних центрів по всій Україні.

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Джерело: wikipedia.org

Приваблює родини з дітьми просторим салоном на сім місць, великим багажником та чеською надійністю за помірну ціну. Це оптимальний вибір для тих, кому потрібен великий автомобіль без переплати за преміальний бренд.

Skoda Octavia

Найпопулярніші легкові авто в Україні: Топ-10 марок і моделей листопада 2025

Зберігає популярність завдяки універсальності використання – підходить як для міста, так і для далеких подорожей. Практичність, економічність та доступність запчастин роблять цю модель безпрограшним варіантом.

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Джерело: encrypted-tbn0.gstatic.com

Пропонує комфортний досвід водіння як у місті, так і на трасі, поєднуючи стильний японський дизайн з надійними двигунами та якісними матеріалами оздоблення салону.

Volkswagen Touareg

Найпопулярніші авто в Україні у 2025 році: що купували найчастіше?

Замикає десятку як преміальний SUV із солідними експлуатаційними характеристиками для тих, хто готовий платити за додатковий комфорт, потужність та престиж німецького бренду.

Ринок вживаних автомобілів: де економія зустрічається з якістю

Поряд із новими автомобілями українці активно імпортували вживані машини з Європи та США. Попит на них частково навіть перевищував інтерес до нових авто, особливо у сегменті доступного транспорту для масового покупця. Найчастіше обирали перевірені часом моделі з хорошою репутацією надійності.

Volkswagen Gol f стабільно утримує лідерство сегмента вживаних авто завдяки компактності, економічності та великій кількості доступних варіантів на ринку в різних комплектаціях і цінових категоріях.

Renault Megane і Skoda Octavia популярні через поєднання надійності та доступної вартості як при купівлі, так і при подальшому обслуговуванні. Запчастини легко знайти, а ремонт не вимагає величезних інвестицій.

Volkswagen Tiguan та Audi Q5 представляют сегмент вживаних SUV-моделей, які приваблюють покупців поєднанням комфорту, функціональності та престижу німецької якості за ціною нижчою від нових аналогів.

Tesla Model Y і Tesla Model 3 стали важливою складовою імпорту електромобілів з Європи, де їх активно здають у лізинг на 2-3 роки, після чого продають на вторинному ринку в ідеальному стані.

Nissan Leaf залишається найдоступнішим електричним хетчбеком на вторинному ринку, ідеально підходячи для міських поїздок та тих, хто робить перші кроки у світ електромобільності без значних інвестицій.

Що визначає вибір українського покупця

Загалом 2025 рік показав, що купівля автомобіля для українця – це комплексне рішення з урахуванням множини факторів. Бюджет залишається визначальним критерієм, але не єдиним. Тут ще грають роль такі фактори, як доступ до якісного сервісного обслуговування, вартість запчастин, витрати на паливо або електроенергію, податки та страхування.

Автомобілі, які найчастіше купували у 2025 році, відображають чітке прагнення до практичності. Компактні кросовери та SUV домінують через універсальність використання: вони комфортні в місті, але здатні впоратися з поганими дорогами та бездоріжжям.

Водночас зростання частки електромобілів та гібридів свідчить про інтерес до інновацій та бажання знизити витрати на експлуатацію в довгостроковій перспективі. Попит на автомобілі не зникав навіть в умовах загального економічного тиску та воєнного стану. Так, автомобіль продовжує залишатися важливою частиною повсякденного життя українців.