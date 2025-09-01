Топ-10 бюджетних кросоверів

Українські водії часто жартують, що найкраща машина для місцевих доріг – це кросовер. Вони надійні, універсальні, в них більший кліренс (відстань від землі до найнижчої точки авто) і міцніша підвіска. Тобто вони чудово підходять і для грунтових доріг, і для нерівного асфальту, плюс часто такі моделі мають повний привід.

Якщо говорити про найбільш надійні та бюджетні кросовери, то ми беремо до уваги доступність моделей на ринку (зокрема б/в), вартість в обслуговуванні, а також відгуки самих власників. Редакція Delo.ua склала оновлений рейтинг десяти найбільш доступних кросоверів, які визнані також міжнародними виданнями, як J.D. Power, Consumer Reports, WhatCar тощо.

Toyota RAV4 (4-те покоління, 2013–2018)

Один із найпопулярніших кросоверів у світі завдяки поєднанню надійності та практичності. Основна "фішка" моделі – витривалі атмосферні двигуни 2.0 та 2.5, які без проблем долають сотні тисяч кілометрів.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~185 мм.

Ресурс: двигуни та АКП легко витримують 350–400 тис. км

Вартість обслуговування: середнє ТО (заміна мастила, фільтрів, дрібні перевірки) — $120–150; велике ТО (гальма, рідини, ремені) — $300–400. Середня вартість на ринку України: у салонах (нові, залишки 2018 р.): від $28 000–32 000 (рідко доступні); б/в машини (2013–2018 рр., залежно від стану та пробігу) можуть коштувати $14 000–23 000.

RAV4 має репутацію одного з найбільш довговічних кросоверів у світі та входить у рейтинги як авто з найнижчими витратами на ремонт. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче купити машину і не перейматися через поломки.

Honda CR-V (4–5 покоління)

Легендарний кросовер, який вважається мало не "вічним" серед б/в авто завдяки надзвичайно довговічним атмосферним двигунам і простій в обслуговуванні конструкції.

Honda CR-V вважається ідеальним сімейним авто завдяки просторому салону і одному із найбільших багажників у класі.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: 170–185 мм (залежно від версії).

Ресурс: двигуни 2.0 і 2.4 легко витримують 350–400 тис. км без капремонту.

Вартість обслуговування: мале ТО — $120–160; велике ТО — $300–450.

Середня вартість на ринку України: у салонах (нові, залишки 2018–2019 рр.): від $30 000–35 000 (рідко доступні), а на ринку б/в (2012–2019 рр., залежно від стану й пробігу) вартують $15 000–25 000.

Honda CR-V відома як один із найбільш безпроблемних кросоверів у світі, який чудово підходить для сім’ї та щоденної експлуатації. Це автомобіль, який легко витримує українські дороги та роками не потребує дорогих ремонтів.

Mazda CX-5 (1 покоління, 2012–2017)

Mazda CX-5 першого покоління вважається одним із найбільш вдалих представників свого класу та постійно входить у топ кросоверів.

Модель має цікаву фішку: технологія SkyActiv, яка забезпечує збалансовану витрату пального та довговічність агрегатів. Власники часто хвалять автомобіль за відмінну керованість, стильний дизайн і міцну підвіску.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~210 мм (один із найвищих у класі).

Ресурс: двигуни SkyActiv 2.0 та 2.5 витримують 300–350 тис. км при правильному обслуговуванні.

Вартість обслуговування: мале ТО — $120–150; велике ТО — $350–450.

Середня вартість на ринку України: у салонах (нових майже немає, тільки рестайлінг CX-5 з 2017): від $30 000+, а на ринку б/в (2012–2017 рр.) – $13 000–20 000.

Якщо коротко, то CX-5 – це кросовер для тих, хто хоче поєднати надійність і драйв за кермом. Світові рейтинги та відгуки власників одностайно стверджують, що це один із найкращих виборів серед бюджетних SUV (Sport Utility Vehicle – спортивно-утилітарний автомобіль).

Hyundai Tucson (3 покоління, 2015–2020)

Один із найпопулярніших бюджетних кросоверів у своєму класі завдяки комфорту та багатому оснащенню. Модель пропонує сучасні системи безпеки та асистенти водія (сліпі зони, утримання смуги, адаптивний круїз).

Крім того, машина має гарну керованість. Атмосферні 2.0 та 2.4 вважаються надійнішими, тоді як турбо-версії 1.6 T-GDI можуть мати проблеми з трансмісією.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~172–195 мм (залежно від року та комплектації).

Ресурс: атмосферні двигуни й класична АКП витримують 300–350 тис. км; 1.6 T-GDI + DCT можуть вимагати ремонту раніше.

Вартість обслуговування: мале ТО (масло, фільтри) — $100–150; велике ТО (гальма, рідини, ремені) — $300–400.

Середня вартість на ринку України: нових у салонах немає (актуальне лише 4-те покоління від ~$28 000); б/в (2015–2020 рр.) — $13 000–20 000 залежно від пробігу та стану.

Tucson – це комфортний і технологічний кросовер з багатою комплектацією, оптимальний для міста та траси.

Kia Sportage (4 покоління, 2016–2021)

Майже двійник Hyundai Tucson, бо базується на тій самій платформі й має схожі мотори та трансмісії. Основна «фішка» — сучасний дизайн і більш преміальний інтер’єр у порівнянні з тим самим Tucson.

Надійні атмосферні двигуни 2.0 і 2.4 добре зарекомендували себе, тоді як 1.6 T-GDI з «роботом» може створювати проблеми. На вторинному ринку Sportage зазвичай трохи дорожчий за Tucson.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~172–182 мм (залежно від комплектації).

Ресурс: атмосферні двигуни та АКП витримують 300–350 тис. км; 1.6 T-GDI + DCT мають ризик проблем раніше.

Вартість обслуговування: мале ТО (масло, фільтри) – $100–150; велике ТО (гальма, рідини, ремені) — $300–400.

Середня вартість на ринку України: нових у салонах уже немає; б/в (2016–2021 рр.) — $14 000–22 000 залежно від року та стану.

Це стильний і добре оснащений кросовер із тією ж технікою, що й Tucson, але з більш дорогим іміджем. Оптимальний варіант для тих, хто хоче надійність корейської школи й трохи більше «преміальності».

Nissan Qashqai (2 покоління, після 2014)

Один із наймасовіших кросоверів у Європі, який фактично задав тренд на бюджетні кросовери у своєму класі. Основна «фішка» – комфортна підвіска і хороша керованість у місті.

Є також деяка особливість: двигуни 1.2 та 1.3 турбо вважаються проблемними (витрата масла, ресурс турбіни та ланцюга ГРМ), тоді як атмосферний 1.6 отримав репутацію «вічного».

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~180 мм.

Ресурс: 1.6 атмосферний — 300–350 тис. км без серйозних проблем; турбо-версії 1.2/1.3 часто вимагають ремонту вже після 100–150 тис. км.

Вартість обслуговування: мале ТО (масло, фільтри) — $100–130; велике ТО (гальма, рідини, ремені/ланцюг) — $300–450.

Середня вартість на ринку України: нових у салонах практично немає; б/в (2014–2020 рр.) — $12 000–18 000 залежно від стану і пробігу.

Nissan Qashqai – це один із найпопулярніших бюджетних кросоверів у світі. Найкращий вибір – атмосферний 1.6, який поєднує простоту, ресурс і дешеве обслуговування.

Suzuki Vitara (з 2015 р.)

Компактний кросовер, який підкупив європейський ринок своєю простотою та надійністю. Suzuki Vitara економічні двигуни й низька витрата пального (бензинові та дизельні версії споживають у середньому 5–7 л/100 км).

Машина відома простотою у сервісі й не вибагливістю, що робить її хорошим вибором серед бюджетних кросоверів. До того ж, як і всі японські машини, Suzuki вирізняється надійністю, що поєднується з доступністю.

Привід: передній або повний (ALLGRIP AWD).

Дорожній просвіт: ~185 мм.

Ресурс: бензинові двигуни 1.6 атмосферні без проблем долають 300+ тис. км; турбо-версії 1.4 BoosterJet при якісному паливі витримують 200–250 тис. км.

Вартість обслуговування: мале ТО — $90–120; велике ТО — $250–350 (один із найдешевших у класі).

Середня вартість на ринку України: нові (рестайлінг після 2019 р.) — від $25 000+; б/в (2015–2018 рр.) — $11 000–16 000.

Підсумовуючи, Suzuki Vitara — це компактний, економічний і простий у догляді кросовер. Таку машину обирають ті, хто хоче мінімально витрачатися на паливо й сервіс, але зберегти при цьому практичність.

Mitsubishi Outlander (3 покоління, 2012–2020)

Практичний сімейний кросовер, відомий своєю витривалістю та простотою конструкції. Його атмосферні двигуни 2.0 та 2.4 служать дуже довго навіть при інтенсивній експлуатації. За даними дослідження iSeeCars (2023), у США Mitsubishi Outlander входить у список авто, які найчастіше долають позначку 300 000 км.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~190–200 мм (залежно від року та комплектації).

Ресурс: двигуни 2.0 та 2.4 без проблем витримують 350–400 тис. км; варіатор (CVT) при регулярному обслуговуванні проходить 200–250 тис. км.

Вартість обслуговування: мале ТО — $120–150; велике ТО (заміна рідин, гальма, ремені/ланцюг) — $350–450.

Середня вартість на ринку України: нових практично немає (лише залишки 2020 р. з ціною від $28 000+); б/в (2012–2020 рр.) — $12 000–20 000 залежно від стану і пробігу.

Загалом, це надійний і витривалий кросовер, який обирають ті, хто хоче просту й «невбивану» машину на довгі роки. Плюс модель має одні з найнадійніших двигунів у сегменті бюджетних SUV.

Skoda Karoq / Yeti (до 2017 – Yeti, після – Karoq)

Компактні кросовери від чеського бренду, які базуються на німецькій платформі Volkswagen. Найбільш надійними вважаються атмосферні двигуни 1.6 MPI, тоді як турбовані TSI іноді створюють проблеми із системою ГРМ та витратою масла. У рейтингу ADAC 2023 Skoda Yeti увійшла до числа найменш проблемних авто у своєму сегменті.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~170–180 мм.

Ресурс: атмосферний 1.6 MPI легко витримує 300 тис. км+; TSI-версії частіше потребують ремонту на 150–200 тис. км.

Вартість обслуговування: мале ТО — $100–130; велике ТО (гальма, рідини, ремені/ланцюг) — $300–450.

Середня вартість на ринку України: нові Karoq (рестайлінг з 2022 р.) — від $28 000–32 000; б/в Yeti (2013–2017 рр.) — $10 000–15 000, Karoq (2018–2020 рр.) — $17 000–23 000.

Моделі Yeti та Karoq — це компактні й практичні кросовери від чеської Škoda, створені на базі технологій Volkswagen. Вони поєднують німецьку якість та чеську функціональність і заслужено користуються попитом серед топ кросоверів для міста та подорожей.

Dacia Duster (Renault Duster, 1–2 покоління)

Дуже бюджетний і простий у ремонті кросовер від румунського бренду Dacia, який на деяких ринках продається як Renault Duster. Модель особливо популярна у Європі завдяки низькій ціні та невибагливості.

Машина має мінімум електроніки та прості механічні вузли, що забезпечує низьку ймовірність поломок. У Європі Duster вважають “best value for money SUV”, тобто кращим співвідношенням ціни та користі серед бюджетних кросоверів.

Привід: передній або повний (AWD).

Дорожній просвіт: ~200 мм (один із найвищих у класі бюджетних SUV).

Ресурс: атмосферні бензинові та дизельні двигуни витримують 250–300 тис. км; турбовані версії 1.5 dCi — до 250 тис. км при регулярному обслуговуванні.

Вартість обслуговування: мале ТО — $80–120; велике ТО (гальма, рідини, ремені) — $250–350.

Середня вартість на ринку України: нові Duster (2 покоління) — від $17 000–22 000; б/в (2012–2020 рр.) — $7 000–15 000 залежно від стану та пробігу.

Duster – це максимально простий, надійний і доступний кросовер, який підходить для міста та виїздів за місто. Він ідеально підійде тим, хто шукає бюджетний кросовер з мінімумом проблем і витрат на ремонт, але з повним приводом і високим дорожнім просвітом.