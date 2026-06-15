Суд заборонив аптечній мережі використовувати бренд "Ощад": Ощадбанк виграв справу

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення на користь Ощадбанку у справі про захист бренду “Ощад”. Суд заборонив аптечній мережі використовувати це позначення та визнав недійсними торговельні марки “Ощад Аптека”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Ощадбанк захистив бренд

Суд підтримав позицію державного банку в спорі з великою аптечною мережею, яка використовувала аналогічне позначення для брендування своїх закладів.

Згідно з рішенням суду, відповідачам заборонено використовувати позначення "Ощад" під час реалізації фармацевтичної продукції, у вивісках аптек, рекламних матеріалах, діловій документації та в мережі Інтернет. Крім того, суд визнав недійсними свідоцтва України на торговельні марки "Ощад Аптека" та зобов’язав припинити подальше використання спірного бренду.

Судовий спір виник після того, як аптечна мережа почала використовувати назву "Ощад" для своїх закладів у різних регіонах країни. Через масштаб діяльності мережі та значну кількість залучених суб’єктів господарювання справа стала однією з найбільш комплексних у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Під час розгляду справи суд вивчив значний обсяг доказів, що підтверджують тривале використання бренду Ощадбанком, його високу впізнаваність серед споживачів та стійку асоціацію з банківськими і фінансовими послугами.

У результаті суд дійшов висновку, що станом на 1 січня 2017 року позначення «Ощад» набуло статусу добре відомої торговельної марки в Україні щодо Ощадбанку та його послуг. Саме цей факт став однією з ключових підстав для задоволення позовних вимог банку.

В Ощадбанку наголошують, що послідовно захищають власну інтелектуальну власність, ділову репутацію та права своїх клієнтів від можливого введення в оману. У фінустанові підкреслюють, що бренд "Ощад" є важливим стратегічним активом і невід’ємною складовою довіри мільйонів українців.

Водночас рішення суду першої інстанції ще не набуло остаточної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Юридичний супровід інтересів Ощадбанку у цій справі забезпечувала юридична фірма AMBASSADORS.

Станом на кінець травня Ощадбанк опрацьовував близько 1000 заявок на фінансування енергетичних проєктів із загальним попитом близько 2,5 млрд грн.