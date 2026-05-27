Кредити на енергетичні проєкти: Ощадбанк отримав заявок на 2,5 млрд грн

Український бізнес збільшує інвестиції в енергетичну незалежність. Наразі Ощадбанк опрацьовує близько 1000 заявок на фінансування енергетичних проєктів із загальним попитом близько 2,5 млрд грн.

З 2024 по 2026 рік попит на енергетичне фінансування демонструє стабільне зростання. Це відображає адаптацію бізнесу до енергетичних викликів воєнного часу та необхідність забезпечення безперервної роботи підприємств. У 2026 році структура попиту змінилась: бізнес відходить від короткострокових рішень, таких як генератори, і активніше інвестує у проєкти зеленої енергетики — сонячну, гідро- та біоенергетику, а також у системи накопичення енергії.

"Близько 80% заявок на енергетичне фінансування надходить від мікробізнесу... Водночас 44% кредитного портфеля формує середній бізнес. Це означає, що до енергетичної трансформації активно долучаються підприємства всіх масштабів", — зазначила членкиня правління банку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька.

За її словами, Ощадбанк сьогодні пропонує низку програм підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу — від сонячної генерації та систем накопичення енергії до вітрових, газових, біогазових проєктів і резервної генерації.

Одним із ключових драйверів такого переходу стала спільна програма Ощадбанку з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона дає змогу фінансувати енергетичні проєкти без жорстких вимог до застави; передбачає грантову компенсацію до 30% вартості проєкту, яка надається клієнтам за підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо, у травні Ощадбанк надав 23,6 млн євро довгострокового проєктного фінансування компанії ТОВ "Електрика Юкрейн" на будівництво системи накопичення енергії (BESS) потужністю 50 МВт та ємністю 131,2 МВт·год. Це перший для банку енергетичний проєкт, реалізований із залученням міжнародного страхового покриття.