Кредиты на энергетические проекты Ощадбанк получил заявок на 2,5 млрд грн

У Ощадрбанка есть запрос на финансирование энергопроектов бизнеса на 2,5 млрд грн / Ощадбанк

Украинский бизнес увеличивает инвестиции в энергетическую независимость. В настоящее время Ощадбанк прорабатывает около 1000 заявок на финансирование энергетических проектов с общим спросом около 2,5 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

С 2024 по 2026 годы спрос на энергетическое финансирование демонстрирует стабильный рост. Это отражает адаптацию бизнеса к энергетическим вызовам военного времени и необходимость обеспечения непрерывной работы предприятий. В 2026 году структура спроса изменилась: бизнес отходит от краткосрочных решений, таких как генераторы, и активнее инвестирует в проекты зеленой энергетики – солнечную, гидро- и биоэнергетику, а также в системы накопления энергии.

"Около 80% заявок на энергетическое финансирование поступает от микробизнеса... В то же время 44% кредитного портфеля формирует средний бизнес. Это значит, что к энергетической трансформации активно приобщаются предприятия всех масштабов", — отметила член правления банка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая.

По ее словам, Ощадбанк сегодня предлагает ряд программ поддержки микро-, малого и среднего бизнеса – от солнечной генерации и систем накопления энергии до ветровых, газовых, биогазовых проектов и резервной генерации.

Одним из ключевых драйверов такого перехода стала общая программа Сбербанка с Европейским банком реконструкции и развития. Она позволяет финансировать энергетические проекты без жестких требований к залогу; предусматривает грантовую компенсацию до 30% стоимости проекта, предоставляемую клиентам при поддержке Европейского Союза.

Напомним, в мае Ощадбанк предоставил 23,6 млн евро долгосрочному проектному финансированию компании ООО "Электрика Юкрейн" на строительство системы накопления энергии (BESS) мощностью 50 МВт и емкостью 131,2 МВтч. Это первый для банка энергетический проект, реализуемый с привлечением международного страхового покрытия.

Автор:
Татьяна Ковальчук