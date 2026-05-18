Ощадбанк профинансировал первый энергопроект со страхованием на €23,6 млн

Ощадбанк выделил 23,6 млн евро долгосрочному проектному финансированию компании ООО "Электрика Юкрейн" на строительство системы накопления энергии (BESS) мощностью 50 МВт и емкостью 131,2 МВт·час. Это первый для банка энергетический проект, реализуемый с привлечением международного страхового покрытия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз банка.

Финансирование покрывает около 70% от общей стоимости проекта и должно усилить гибкость и устойчивость украинской энергосистемы в условиях дефицита генерации и повышенных нагрузок, вызванных войной.

Проект реализуют в рамках долгосрочного контракта с НЭК "Укрэнерго". Предполагается, что система накопления энергии будет обеспечивать услуги автоматического резерва восстановления частоты – одного из ключевых механизмов поддержания стабильной работы энергосистемы.

Особенностью сделки стало привлечение международного страхового покрытия с участием синдикатов Lloyd's. Для Ощадбанка это первый случай использования такой модели в энергетическом проектном финансировании. Это один из немногих примеров в Украине, когда международные страховщики покрывают риски инфраструктурных проектов в условиях войны.

Системы накопления энергии позволяют сохранять электроэнергию в период избытка производства и отдавать ее в сеть во время дефицита. Такие решения имеют важное значение для уменьшения рисков аварийных отключений и повышения надежности энергоснабжения.

В Ощадбанке отметили, что с начала полномасштабной войны банк уже заключил соглашения более чем на 7,4 млрд грн для финансирования энергетики. При поддержке учреждения в Украине создано около 600 МВт новых энергетических мощностей, что составляет более 38% общего объема новых объектов, профинансированных банковской системой страны.

