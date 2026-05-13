Ощадбанк профінансував понад 600 МВт нових енергопотужностей за п’ять років – голова правління

юрій каціон
За словами Юрія Каціона, за 15 років спільно з клієнтами Ощадбанк допоміг створити близько 1,5 ГВт потужностей / Ощадбанк

Державний Ощадбанк за останні п’ять років профінансував створення понад 600 МВт нових енергетичних потужностей на суму більш як 10 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє mind.ua з посиланням на заяву голови правління банку Юрія Каціона, яку він зробив під час форуму Energy Finance.

За його словами, банк працює в енергосекторі з 2005 року, коли був визначений уповноваженим банком з обслуговування ринку електроенергії.

Каціон додав, що за останні 15 років спільно з клієнтами Ощадбанк допоміг створити близько 1,5 ГВт потужностей, що "для прикладу – півтори електростанції".

Він наголосив, що наразі Ощадбанк є одним із лідерів банківського сектору у фінансуванні енергетичних проєктів як у корпоративному сегменті, так і серед малого та середнього бізнесу. Окремо банкір відзначив роль міжнародних фінансових інституцій та державних програм у розвитку децентралізованої генерації та систем енергозабезпечення.

"Енергетична безпека вже стала не просто вузькоспеціалізованою темою. Ми кожен з вами вже знаємо, що таке інвертор, накопичувач, сонячні панелі", – зазначив він.

Як додає Каціон, український досвід розвитку енергетичної стійкості та децентралізованої генерації може бути корисним і цікавим для європейських партнерів України.

Нагадаємо, за результатами першого кварталу 2026 року кредитний портфель партнерських програм Ощадбанку для сегмента мікро-, малого та середнього бізнесу зріс до 9,44 млрд грн. Зокрема, фінансування енергетичних проєктів – на 1%, до 148,3 млн грн.

Автор:
Майя Калина