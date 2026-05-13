Обʼєднання енергоринків України та ЄС: регулятор затвердив комплексний план

лінії електропередач
НКРЕКП затвердила комплексний план заходів для об’єднання енергетичних ринків України та ЄС / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила комплексний план заходів для об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"Зазначається, що документ передбачає понад 200 заходів із комплексного оновлення нормативно-правової бази у сфері електроенергетики відповідно до європейських правил функціонування енергетичних ринків.

Серед ключових напрямів

  • впровадження механізму market coupling;
  • розвиток міждержавного балансування, механізмів забезпечення потужності, послуг з гнучкості, агрегації;
  • управління попитом.

У регуляторі зауважують, що реалізація плану заходів має забезпечити подальшу інтеграцію українського ринку електроенергії до енергетичного ринку ЄС та виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

НКРЕКП й надалі працюватиме над розробкою нових механізмів функціонування інтегрованого ринку електроенергії відповідно до вимог ЄС. 

Об'єднання енергоринку України з ЄС

Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики", який Верховна Рада ухвалила 7 квітня.

Ідеться про об’єднання українського і європейського енергоринків. 

В "Укренерго" пояснюють, що це підвищить спільну енергетичну стійкість та позитивно вплине на вартість електроенергії для споживачів.

Натомість директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважував, що в Україні зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення вже цього року. Однією з причин він називав ухвалення закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

Експерт пояснив, що відповідний закон передбачає поступовий перехід до ринкових цін.

"В цьому році ціни на газ та електричну енергію для населення можуть підвищитися приблизно на 25%. Навряд чи більше через політичні питання", – заявляв Омельченко, підкреслюючи, що підвищення тарифів в Україні є фактично неминучим, хоча й відбуватиметься поступово.

Автор:
Світлана Манько