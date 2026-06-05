Ракети для Patriot та снаряди: Україна узгодила з Норвегією пріоритети військової допомоги

Україна та Норвегія синхронізували пріоритети оборонної співпраці для посилення спроможностей Сил оборони на землі та в небі. Сторони обговорили конкретні кроки для збереження темпу тиску на Росію та наближення справедливого миру.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Під час перемовин очільники оборонних відомств приділили особливу увагу захисту українського неба від балістичних загроз, що наразі залишається головним викликом для протиповітряної оборони.

У зв'язку з цим сторони домовилися продовжити координацію зусиль для розвитку антибалістичного захисту. Крім того, міністри обговорили можливість оперативного спрямування додаткового фінансування на потреби української армії ще до того, як надійдуть кошти від європейського кредиту.

Чотири ключові напрями підтримки

За результатами розмови було визначено перелік критично важливих озброєнь та механізмів фінансування, де допомога партнерів потрібна найбільше:

Снаряди підвищеної дальності: постачання боєприпасів відбуватиметься в межах Чеської ініціативи.

Ракети для Patriot: залучення додаткових ракет для американських комплексів ППО координуватиметься через механізм JUMPSTART.

Внески в PURL: фінансова підтримка профільних оборонних програм.

Українські дрони: фінансування виробництва та постачання безпілотників вітчизняного зразка.

Розвиток цих напрямів дозволить Збройним Силам України ефективно продовжувати руйнування російської логістики на оперативній глибині.

Нагадаємо, Норвегія виділить Україні 40 мільйонів євро на відновлення енергетики та акумулятори. Уряд Норвегії ухвалив офіційне рішення про виділення пакета фінансової допомоги у розмірі 425 мільйонів норвезьких крон. Ці кошти будуть спрямовані на критичну стабілізацію української енергосистеми та закупівлю потужних промислових акумуляторів.