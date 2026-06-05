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Ракеты для Patriot и снаряды: Украина согласовала с Норвегией приоритеты военной помощи

Флаги Норвегии и Украины
Ракеты для Patriot и снаряды: Украина согласовала с Норвегией приоритеты военной помощи / Минветеранов

Украина и Норвегия синхронизировали приоритеты оборонного сотрудничества для усиления возможностей сил обороны на земле и в небе. Стороны обсудили конкретные шаги по сохранению темпа давления на Россию и приближению справедливого мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Во время переговоров главы оборонных ведомств уделили особое внимание защите украинского неба от баллистических угроз, что остается главным вызовом для противовоздушной обороны.

В этой связи стороны договорились продолжить координацию усилий для развития антибалистической защиты. Кроме того, министры обсудили возможность оперативного направления дополнительного финансирования на нужды украинской армии еще до того, как поступят средства от европейского кредита.

Четыре ключевых направления поддержки

По результатам разговора был определен перечень критически важных вооружений и механизмов финансирования, где помощь партнеров требуется больше всего:

  • Снаряды повышенной дальности: поставки боеприпасов будут проходить в рамках Чешской инициативы.
  • Ракеты для Patriot: привлечение дополнительных ракет для американских комплексов ПВО будет координироваться через механизм JUMPSTART.
  • Вклады в PURL: финансовая поддержка профильных оборонных программ.
  • Украинские дроны: финансирование производства и снабжение беспилотников отечественного образца.

Развитие этих направлений позволит вооруженным силам Украины эффективно продолжать разрушение российской логистики на оперативной глубине.

Напомним, Норвегия выделит Украине 40 миллионов евро на восстановление энергетики и аккумуляторы. Правительство Норвегии приняло официальное решение о выделении пакета финансовой помощи в размере 425 миллионов норвежских крон. Эти средства будут направлены на критическую стабилизацию украинской энергосистемы и закупку мощных промышленных аккумуляторов.

Автор:
Максим Кольц