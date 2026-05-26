Норвегия выделит Украине 40 миллионов евро на восстановление энергетики и аккумуляторы

Правительство Норвегии приняло решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 425 миллионов норвежских крон (около 40 млн евро).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в норвежском правительстве.

Эти средства будут направлены на срочное восстановление поврежденных энергообъектов, развитие децентрализованного поколения, закупку промышленных аккумуляторов и реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Главная цель нового пакета поддержки – подготовить украинскую энергосистему к предстоящему отопительному сезону и существенно снизить ее уязвимость перед будущими атаками со стороны Российской Федерации.

"Украина должна пережить предстоящую зиму, одновременно создавая энергетическую систему, которая будет менее уязвимой для атак. В сотрудничестве с ЕС Норвегия выделяет 425 млн норвежских крон для укрепления энергетической безопасности Украины. Это финансирование поможет удовлетворить насущные потребности, а также будет способствовать восстановлению, модернизации и продвижению страны на пути к членству в ЕС", — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Напомним, в феврале Норвегия внесла очередной взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад Норвегии в Фонд теперь составляет 163,6 млн. евро.

Ранее сообщалось, что норвежское правительство направляет 400 миллионов долларов в поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.

Из них 200 миллионов предназначено для неотложных нужд зимой, в том числе на восстановление энергетики и закупку топлива, чтобы гарантировать наличие света и тепла в домах, остальные 200 миллионов долларов выделяются в поддержку бюджета Украины.