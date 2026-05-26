Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,19

44,10

EUR

51,73

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Норвегия выделит Украине 40 миллионов евро на восстановление энергетики и аккумуляторы

евро
Украина получит 40 млн евро от Норвегии / Depositphotos

Правительство Норвегии приняло решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 425 миллионов норвежских крон (около 40 млн евро).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в норвежском правительстве.

Эти средства будут направлены на срочное восстановление поврежденных энергообъектов, развитие децентрализованного поколения, закупку промышленных аккумуляторов и реализацию проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Главная цель нового пакета поддержки – подготовить украинскую энергосистему к предстоящему отопительному сезону и существенно снизить ее уязвимость перед будущими атаками со стороны Российской Федерации.

"Украина должна пережить предстоящую зиму, одновременно создавая энергетическую систему, которая будет менее уязвимой для атак. В сотрудничестве с ЕС Норвегия выделяет 425 млн норвежских крон для укрепления энергетической безопасности Украины. Это финансирование поможет удовлетворить насущные потребности, а также будет способствовать восстановлению, модернизации и продвижению страны на пути к членству в ЕС", — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Напомним, в феврале Норвегия внесла очередной взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад Норвегии в Фонд теперь составляет 163,6 млн. евро.

Ранее сообщалось, что норвежское правительство направляет   400 миллионов долларов в поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.

Из них 200 миллионов предназначено для неотложных нужд зимой, в том числе на восстановление энергетики и закупку топлива, чтобы гарантировать наличие света и тепла в домах, остальные 200 миллионов долларов выделяются в поддержку бюджета Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб