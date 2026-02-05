Норвегия выделила Украине еще 86,4 млн евро в поддержку энергетики

Норвегия внесла 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Общий вклад Норвегии в Фонд теперь составляет 163,6 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогут восстановить критически важные энергетические объекты, поврежденные в результате российских атак, и поддержать Украину во время суровой зимы", – отметил Шмыгаль.

По его словам, через Фонд поддержки энергетики мобилизовано более 1,7 млрд. евро от 36 доноров, что позволяет обеспечить поставки критически важного оборудования по всей Украине.

Отметим, две недели назад норвежское правительство направляет 400 миллионов долларов на поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.

Из них 200 миллионов предназначено для неотложных нужд зимой, в том числе на восстановление энергетики и закупку топлива, чтобы гарантировать наличие света и тепла в домах.

Остальные 200 миллионов долларов выделяются в поддержку бюджета Украины.