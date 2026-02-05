Норвегія виділила Україні ще 86,4 млн євро на підтримку енергетики

Норвегія зробила черговий внесок у розмірі 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Норвегії до Фонду тепер складає 163,6 млн євро.

"Ці кошти допоможуть відновити критично важливі енергетичні обʼєкти, пошкоджені внаслідок російських атак, і підтримати Україну під час суворої зими", – зазначив Шмигаль.

За його словами, через Фонд підтримки енергетики мобілізовано понад 1,7 млрд євро від 36 донорів, що дозволяє забезпечити постачання критично важливого обладнання по всій Україні.

Зауважимо, два тижні тому норвезький уряд спрямовує 400 мільйонів доларів на підтримку України, розподіливши фінансування порівну між бюджетними потребами та підготовкою до зимового періоду.

З них 200 мільйонів призначено для нагальних потреб взимку, зокрема на відновлення енергетики та закупівлю палива, щоб гарантувати наявність світла й тепла в оселях.

Решта 200 мільйонів доларів виділяються на підтримку бюджету України.