- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Україна отримає нові партії енергетичної допомоги від партнерів
Уряд України продовжує системну роботу із залучення міжнародної допомоги для підтримки енергетичного сектору. Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі гуманітарної та енергетичної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.
Партнери передадуть генератори, трансформатори, кабельну продукцію, медичне обладнання та інші критично важливі матеріали.
Крім того, наступного тижня Ірландія перерахує €25 млн до Фонду підтримки енергетики України, які буде спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання.
Окремо премʼєр-міністр подякувала Нідерландам, які оголосили про додаткову допомогу у розмірі €23 млн. Ці кошти планується використати для:
- фінансування закупівлі природного газу;
- термінового ремонту електростанцій;
- постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів.
З урахуванням цього внеску загальний обсяг підтримки енергетичного сектору України від Нідерландів у 2026 році сягне €133 млн.
Уся міжнародна допомога спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях українців, а також на ліквідацію наслідків масштабних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.
Також Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.