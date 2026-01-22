Запланована подія 2

Україна отримає нові партії енергетичної допомоги від партнерів

Уряд України продовжує системну роботу із залучення міжнародної допомоги для підтримки енергетичного сектору. Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі гуманітарної та енергетичної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Партнери передадуть генератори, трансформатори, кабельну продукцію, медичне обладнання та інші критично важливі матеріали.

Крім того, наступного тижня Ірландія перерахує €25 млн до Фонду підтримки енергетики України, які буде спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання.

Окремо премʼєр-міністр подякувала Нідерландам, які оголосили про додаткову допомогу у розмірі €23 млн. Ці кошти планується використати для:

  • фінансування закупівлі природного газу;
  • термінового ремонту електростанцій;
  • постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів і кабелів.

З урахуванням цього внеску загальний обсяг підтримки енергетичного сектору України від Нідерландів у 2026 році сягне €133 млн.

Уся міжнародна допомога спрямовується на відновлення тепла і світла в оселях українців, а також на ліквідацію наслідків масштабних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

Також Польща передає Україні партію з 400 генераторів різних типів для мешканців Києва та Київської області.

Автор:
Тетяна Гойденко