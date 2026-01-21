Запланована подія 2

Україні не вистачає близько $100 млн на імпорт газу для проходження зими – Соболев

газ, труби
Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу / Shutterstock

Україні не вистачає 100 млн доларів на імпорт газу, необхідного для проходження опалювального сезону. Попри наявність 13,2 млрд куб. м у сховищах, країні потрібно закупити ще 4 млрд куб. м палива, щоб гарантувати стабільне тепло в оселях.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Виступаючи на полях форуму в Давосі він повідомив, що більша частина необхідного фінансування вже залучена. Водночас посадовець уточнив, що для повного закриття потреб залишається дефіцит у розмірі близько 100 млн доларів.

Міністр також нагадав, що Росія навесні 2025 року знищила половину потужностей з газовидобутку, але їх було відновлено приблизно на 110% лише за шість місяців.

"Восени Росія знищила ще 40%. Проте, це вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні", – зазначив він.

Соболев додав, що у поставках газу Україні окрім Норвегії допомагають також міжнародні фінансові установи (МФО).

Звідки імпортуємо газ

Найбільше газу надійшло з Угорщини та Польщі, що залишаються найдешевшими маршрутами для імпорту. Імпорт газу також йшов зі Словаччини та з Трансбалканського напрямку, де у 2025 році запрацював спільний маршрут бронювання потужностей – Маршрут 1 (Route 1).

Найбільшим імпортером газу в 2025 році була державна компанія НАК "Нафтогаз України" - понад 5,5 млрд куб м. Крім того, природний газ імпортували державна компанія "Оператор ГТС України" та приватні компанії.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Група "Нафтогаз України" отримала кредит у розмірі 5 млрд грн від ПриватБанку. Отримані кошти мали спрямувати на закупівлю імпортного природного газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Автор:
Тетяна Бесараб