Україна має намір збільшити імпорт газу Трансбалканським коридором – Reuters

У п'ятницю, 21 листопада, Україна різко збільшить імпорт газу через Трансбалканський маршрут. Рішення прийнято з метою заміщення обсягів, втрачених внаслідок російських атак, про що свідчать дані транзитних операторів. Цей коридор з'єднує Україну з терміналами СПГ у Греції через Молдову, Румунію та Болгарію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Як пише агентство, атаки дронів та ракет на інфраструктуру за останні місяці позбавили Київ щонайменше половини власного видобутку газу. Це змусило країну імпортувати додаткові 4 мільярди кубічних метрів газу протягом зимового опалювального сезону для компенсації дефіциту.

Дані оператора показали, що у п'ятницю Україна очікує імпортувати цим маршрутом 2,28 мільйона кубічних метрів газу, тоді як у четвер цей обсяг становив 1,28 мільйона. Україна відновила імпорт газу Трансбалканським маршрутом, який проходить через Молдову, Румунію та Болгарію, на початку листопада після різкого посилення російських обстрілів.

Основні напрямки імпорту

Згідно з тими ж даними, Україна планувала імпортувати близько 23 млн куб. м газу з усіх джерел у п'ятницю. До цього обсягу входять майже 10 млн куб. м з Угорщини, близько 9 млн куб. м з Польщі та близько 4,8 млн куб. м зі Словаччини.

Ці обсяги загалом відповідають показникам, зафіксованим із жовтня. Україна використовує газ переважно для опалення будинків та виробництва електроенергії.

Ситуація в енергосистемі

Втрата газу відбувається на тлі триваючих проблем в електроенергетиці. Станом на 20 листопада понад 400 000 споживачів залишилися без електроенергії. Росія завдала ще кількох ударів по енергетичних об'єктах на сході країни в ніч проти п'ятниці, повідомив національний оператор енергомережі "Укренерго".

Крім того цього місяця український сектор ядерної енергетики постраждав від подій, які призвели до звільнення міністрів енергетики та юстиції країни.

Нагадаємо, на початку листопада Україна відновила імпорт газу Трансбалканським коридором на тлі різкого посилення російських атак на газову та енергетичну інфраструктуру країни.

Трансбалканський коридор не використовувався у вересні та жовтні, а до цього працював лише у липні та серпні.