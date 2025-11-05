Україна відновила імпорт газу Трансбалканським коридором

Україна поновила імпорт газу з трубопроводу, що проходить через Балканський півострів до Греції, щоб забезпечити роботу систем опалення та електропостачання в умовах зими після посилених російських атак на газову інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У жовтні російські удари зруйнували щонайменше половину українського видобутку газу, змусивши країну імпортувати додаткові 4 млрд куб. м газу.

У середу Україна отримає 1,1 млн куб. м Трансбалканським маршрутом, після 0,78 млн куб. м у вівторок. Маршрут проходить через Молдову, Румунію та Болгарію, з’єднуючи Україну з грецькими терміналами ЗПГ.

За даними енергетичної консалтингової компанії ExPro, грецька DEPA Commercial, D.Trading (дочірня компанія ДТЕК) та швейцарська Axpo Trading забронювали потужності для імпорту газу з Греції в обсязі 0,6 млн куб. м на добу. Окрім цього, Україна щодня імпортує близько 23 млн куб. м газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.

До вересня та жовтня Трансбалканський маршрут не використовувався через високу вартість транзиту газу через чотири країни. Зниження тарифів молдавськими та румунськими операторами у листопаді допомогло збільшити бронювання потужностей.

Експерти наголошують, що імпорт через Трансбалканський маршрут допомагає підтримувати високий тиск у газопроводах, необхідний для стабільної роботи енергосистеми.

Ще в кінці жовтня стало відомо, що три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу до України Трансбалканським маршрутом на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн куб м на добу.

Директор київського Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко зазначив, що через російські атаки відновлення 30–40% пошкоджених компресорних станцій у газовій системі не буде можливим протягом цього опалювального сезону.

"Виробництво (газу) постраждало, і відновлення компресорів – це не питання місяців. Відновлення виробництва займе 15-18 місяців", — підкреслив Харченко.

Зауважимо,, в жовтні росіяни здійснили шість масованих атак на газову інфраструктуру України. Удари були комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень "шахедів".