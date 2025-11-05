Запланована подія 2

Читати українською

Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

газ, трубы
Украина начала получать газ из Греции через Балканы / Shutterstock

Украина возобновила импорт газа из трубопровода, проходящего через Балканский полуостров в Грецию, чтобы обеспечить работу систем отопления и электроснабжения в условиях зимы после усиленных атак на газовую инфраструктуру.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В октябре российские удары разрушили минимум половину украинской добычи газа, заставив страну импортировать дополнительные 4 млрд куб. м газа.

В среду Украина получит 1,1 млн. куб. м по Трансбалканскому маршруту, после 0,78 млн куб. м во вторник. Маршрут проходит через Молдову, Румынию и Болгарию, соединяя Украину с греческими терминалами СПГ.

По данным энергетической консалтинговой компании ExPro, греческая DEPA Commercial, D.Trading (дочерняя компания ДТЭК) и швейцарская Axpo Trading забронировали мощности для импорта газа из Греции в объеме 0,6 млн куб. м в день. Кроме того, Украина ежедневно импортирует около 23 млн куб. м газа из Венгрии, Польши и Словакии.

До сентября и октября Трансбалканский маршрут не использовался из-за высокой стоимости транзита газа через четыре страны. Снижение тарифов молдавскими и румынскими операторами в ноябре помогло увеличить бронирование мощностей.

Эксперты отмечают, что импорт через Трансбалканский маршрут помогает поддерживать высокое давление в газопроводах, необходимое для стабильной работы энергосистемы.

Еще в конце октября стало известно, что три компании забронировали мощности для импорта природного газа в Украину по Трансбалканскому маршруту на ноябрь. Общий объем забронированных мощностей – 0,6 млн. куб. м в сутки.

Директор киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко отметил, что из-за российских атак восстановление 30–40% поврежденных компрессорных станций в газовой системе не будет возможным в течение этого отопительного сезона.

"Производство (газа) пострадало, и возобновление компрессоров – это не вопрос месяцев. Возобновление производства займет 15-18 месяцев", - подчеркнул Харченко.

Заметим, в октябре россияне совершили шесть массированных атак на газовую инфраструктуру Украины. Удары были комбинированными, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен "шахедов".

Автор:
Татьяна Гойденко