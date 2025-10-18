Из-за российских атак 55% украинской газодобычи недоступно – Пышный

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время выступления на заседании Региональной группы МВФ заявил, что Украина приближается к очередной сложной зиме, ведь из-за атак России на энергетическую инфраструктуру 55% украинской газодобычи пока недоступно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Пышного.

"Россия атакует энергетическую инфраструктуру, и сейчас 55% украинской газодобычи недоступно. Мы приближаемся к очередной сложной зиме. Именно поэтому, на наш взгляд, Украина нуждается в дальнейшем эффективном сотрудничестве с МВФ", - написал он.

По его словам, правительство и НБУ обратились в МВФ с запросом на новую программу сотрудничества, которая станет логическим продолжением действующей программы и учтет опыт предыдущих лет, продолжение войны и чрезвычайную неопределенность.

"Мы прошли рекордные восемь пересмотров программы, смогли стабилизировать макрофинансовую ситуацию, удержать под контролем инфляцию, обеспечить восстановление экономики и укрепить финансовую систему страны. Отказались от эмиссионного финансирования дефицита бюджета, активизировав для этого внутренние ресурсы и сгенерировав вокруг Украины рекордную международную помощь", - отметил Пышный.

Пышный подчеркнул, что новая программа МВФ поможет Украине сохранить макрофинансовую стабильность, поддержать экономику во время войны, способствовать восстановлению и европейской интеграции, а также может включать в себя открытие репарационного займа для Украины.

"Мы готовы работать над новыми условиями и дизайном программы, которая позволит Украине устойчиво двигаться к победе и миру на европейском континенте", - подчеркнул он.

Напомним, российские войска в ночь на 16 октября совершили шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен "шахедов".