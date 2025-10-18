Через російські атаки 55% українського газовидобутку недоступно – Пишний

Голова Національного банку України Андрій Пишний під час виступу на засіданні Регіональної групи МВФ заявив, що Україна наближається до чергової складної зими, адже через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру 55% українського газовидобутку наразі недоступне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Пишного.

"Росія атакує енергетичну інфраструктуру, і зараз 55% українського газовидобутку недоступне. Ми наближаємося до чергової складної зими. Саме тому, на наш погляд, Україна потребує подальшої ефективної співпраці з МВФ", – написав він.

За його словами, уряд та НБУ звернулися до МВФ із запитом на нову програму співпраці, яка стане логічним продовженням діючої програми та врахує досвід попередніх років, продовження війни та надзвичайну невизначеність.

“Ми пройшли рекордні вісім переглядів програми, змогли стабілізувати макрофінансову ситуацію, втримати під контролем інфляцію, забезпечити відновлення економіки та зміцнити фінансову систему країни. Відмовилися від емісійного фінансування дефіциту бюджету, активізувавши для цього внутрішні ресурси та згенерувавши навколо України рекордну міжнародну допомогу”, — зазначив Пишний.

Пишний підкреслив, що нова програма МВФ допоможе Україні зберегти макрофінансову стабільність, підтримати економіку під час війни, сприяти відновленню та європейській інтеграції, а також може включати відкриття репараційної позики для України.

“Ми готові працювати над новими умовами та дизайном програми, яка дозволить Україні стійко рухатися до перемоги та миру на європейському континенті”, — наголосив він.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 16 жовтня здійснили шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України з початку жовтня. Удар був комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень "шахедів".