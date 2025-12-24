Запланована подія 2

Імпорт газу в Україні у 2025 році сягне майже 6 млрд кубометрів - "Нафтогаз"

Природний газ в Україні: імпорт у 2025 році майже 6 млрд куб. м / Shutterstock

В 2025 році Україна планує імпортувати близько 6 мільярдів кубометрів природного газу, що дозволить успішно пройти опалювальний сезон навіть за умов інтенсивних ударів по внутрішній енергетичній інфраструктурі.

Як пише Delo.ua,  про інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення комерційного директора Групи "Нафтогаз" Сергія Федоренка.

"Враховуючи інтенсивність ударів по внутрішній інфраструктурі, без імпорту природного газу було б важко. Потягом 2025 року обсяги імпорту складуть майже 6 млрд куб. м, що дозволяє проходити опалювальний сезон. Перші два місяці проходимо максимально контрольовано і робимо все, щоб так було й далі", - заявив він.

Федоренко додав, що компанія забезпечила більшість фінансових потреб для імпорту газу та готується до роботи в першому кварталі 2026 року й середньострокової перспективи.

Особливу увагу у постачанні газу приділяють диверсифікації джерел, зокрема американському LNG. За підсумками 2025 року Україна отримає 600 мільйонів кубометрів LNG зі США, а на перший квартал 2026 року вже законтрактовано ще 300 мільйонів кубометрів.

Федоренко наголосив, що 2025 рік був найскладнішим для групи з огляду на інтенсивність ударів російської армії по енергетичних об’єктах та пов’язані з цим втрати.

"Було приблизно 24 комбіновані атаки за цей рік на об’єкти групи. Більше 2 тис. ракет і дронів атакували об’єкти, один з них за останні два дні атакувало 64 "шахеди", – описав ситуацію Федоренко.

За словами Сергія Федоренка, група "Нафтогаз" приділяє особливу увагу підготовці резервного обладнання для швидкого відновлення роботи у разі пошкоджень.

Він також зазначив, що компанія постійно підтримує роботу семи своїх ТЕЦ, які функціонують навіть під ударами ворога, і робить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки атак.

"Зокрема, ми провели масштабні відновлювальні роботи на Криворізькій ТЕЦ, і місто, на відміну від попередніх сезонів, планово та гарантовано розпочало опалювальний сезон", — підсумував він.

Нагадаємо, у грудні Група "Нафтогаз України" отримала кредит у розмірі 5 млрд грн від ПриватБанку. Отримані кошти спрямують на закупівлю імпортного природного газу для стабільного проходження опалювального сезону.

Автор:
Ольга Опенько