Импорт газа в Украину в 2025 году достигнет почти 6 млрд кубометров — "Нафтогаз"

В 2025 году Украина планирует импортировать около 6 миллиардов кубометров природного газа, что позволит успешно пройти отопительный сезон даже при интенсивных ударах по внутренней энергетической инфраструктуре.

Как пишет Delo.ua, об информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение коммерческого директора Группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко.

"Учитывая интенсивность ударов по внутренней инфраструктуре, без импорта природного газа было бы затруднительно. В течение 2025 года объемы импорта составят почти 6 млрд куб. м, что позволяет проходить отопительный сезон. Первые два месяца проходим максимально контролируемо и делаем все, чтобы так было и дальше", - заявил он.

Федоренко добавил, что компания обеспечила большинство финансовых потребностей для импорта газа и готовится к работе в первом квартале 2026 г. и среднесрочной перспективы.

Особое внимание в поставках газа уделяют диверсификации источников, в том числе американскому LNG. По итогам 2025 года Украина получит 600 миллионов кубометров LNG из США, а на первый квартал 2026 уже законтрактовано еще 300 миллионов кубометров.

Федоренко подчеркнул, что 2025 год был самым сложным для группы, учитывая интенсивность ударов российской армии по энергетическим объектам и связанные с этим потери.

"Было примерно 24 комбинированных атаки за этот год на объекты группы. Более 2 тыс. ракет и дронов атаковали объекты, один из них за последние два дня атаковало 64 "шахеда", - описал ситуацию Федоренко.

По словам Сергея Федоренко, группа "Нефтегаз" уделяет особое внимание подготовке резервного оборудования для быстрого возобновления работы в случае повреждений.

Он также отметил, что компания постоянно поддерживает работу семи ТЭЦ, которые функционируют даже под ударами врага, и делает все возможное, чтобы минимизировать последствия атак.

"В частности, мы провели масштабные восстановительные работы на Криворожской ТЭЦ, и город, в отличие от предыдущих сезонов, планово и гарантированно начал отопительный сезон", - подытожил он.

Напомним, в декабре Группа "Нефтегаз Украины" получила кредит в размере 5 млрд грн от ПриватБанка. Полученные средства будут направлены на закупку импортного природного газа для стабильного прохождения отопительного сезона.