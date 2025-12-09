"Нафтогаз" привлек еще 5 млрд грн кредита от ПриватБанка на закупку импортного газа

Группа "Нафтогаз Украины" получила кредит в размере 5 млрд грн от ПриватБанка. Полученные средства будут направлены на закупку импортного природного газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз "Нафтогаза".

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий поблагодарил банк и правительство за поддержку и отметил, что финансирование поможет укрепить энергетическую устойчивость страны.

Дополнительные ресурсы стали необходимыми из-за последствий российских атак, в результате которых была потеряна часть отечественной газодобычи.

Для стабильного прохождения зимы компании необходимо импортировать 4,4 млрд куб. м газа общей стоимостью около €1,9 млрд.

Член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного и МПБ Евгений Заиграев подчеркнул, что поддержка энергетического сектора является одним из приоритетов банка и частью его социальной ответственности.

Это уже второй кредит. В июле компания также привлекала 4,7 млрд. грн. от ПриватБанка для формирования запасов газа в подземных хранилищах.