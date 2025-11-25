В ЕБРР допускают еще один кредит "Нефтегаза" на 500 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставить "Нафтогазу" еще один кредит в размере 500 миллионов евро и дополнительную грантовую поддержку на такую же сумму.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью "Экономической правде".

Дополнительное финансирование для "Нефтегаза" от ЕБРР

Отмечается, что ЕБРР уже выделил "Нафтогазу" кредит в размере 500 миллионов евро в августе и планирует еще один кредит вместе с возможной грантовой поддержкой.

"Теперь, вероятнее всего, будет еще один кредит на 500 миллионов евро и, надеемся, еще 500 миллионов евро грантовой поддержки", - заявила Рено-Бассо.

Это позволит покрыть около половины дополнительной потребности компании в газе, составляющей 4,4 миллиарда кубометров или примерно 1,9 миллиарда евро.

Отмечается, что еще раньше, в апреле, ЕБРР предоставил "Нафтогазу" 270 миллионов евро, так что вместе с августовским кредитом это уже 770 миллионов евро, включая некоторые гранты от Норвегии. Позже пакеты финансирования были дополнены грантами на 220 миллионов евро, так что общая сумма достигла 990 миллионов евро.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре множество различных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Группа "Нафтогаз" в 2024 году нарастила объемы добычи газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 на 15 млрд грн или на 64%.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 28 апреля избрал новым председателем правления Сергея Корецкого.