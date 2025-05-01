"Нафтогаз" отчитался об увеличении прибыли на 64%: сколько заработали

Группа " Нафтогаз " нарастила объемы добычи природного газа и завершила год с прибылью почти в 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 года на 15 млрд грн или на 64%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сколько заработали

Эти данные подтверждены международным независимым аудитором – компанией KPMG.

При этом валовая прибыль за 2024 год выросла до 89,1 млрд грн по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год. В то же время операционная прибыль за 2024 год составляет 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн или на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий период.

Материнская компания — НАК "Нафтогаз Украины" завершила год с прибылью 23,9 млрд грн .

Добыча газа

Как сообщается, наибольший вклад в прибыль обеспечило АО "Укргаздобыча", которое увеличило финансовый результат до 20,9 млрд грн — почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Также компания увеличила объем добычи товарного газа в 2024 году до 13,9 млрд куб. м (13,2 млрд куб. м газа в 2023 году). В 2024 году компания ввела в эксплуатацию 83 новых скважины и достигла наибольшего за три последних года объема суточной добычи – 38,9 млн куб. м.

Добыча и транспортировка нефти и нефтепродуктов

АО "Укртранснафта" завершило год с прибылью 3,7 млрд грн, а ПАО "Укрнафта" — второй год подряд закончило с прибылью, в 2024 году он достиг 16,4 млрд грн.

Поставка и продажа газа

Положительную динамику показали и компании, работающие в сфере снабжения газа. Так, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" вышла на прибыль после убытка в 2 млрд грн в 2023-м. Уровень расчетов вырос на 10% и составил 98%. ГК "Нафтогаз Трейдинг" сократила убыток более чем на 3 млрд грн по сравнению с предыдущим годом.

В компании подчеркивают, что впервые за значительное время операционный сегмент по продаже природного газа завершил 2024 год с прибылью. Так, показатель чистого операционного результата за 2024 год по сегменту продаж природного газа составляет 2,3 млрд грн. В 2023 году убыток достигал 22,3 млрд грн.

Рост продемонстрировало и ООО "Газораспределительные сети Украины". Объем распределения газа достиг 12,3 млрд куб м (в 2023 – 3,8 млрд куб м). Значительно возрос и уровень расчетов – до 97% (рост на 14%).

АО "Укртрансгаз" по итогам 2024 года также осталось в плюсе с прибылью в 277 млн. грн.

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

Напомним, "Нафтогаз" привлек 270 млн евро кредита от ЕБРР и 140 млн евро гранта от Норвегии через фонд NORAD. Эти средства позволят компании осуществить срочную закупку 1 млрд кубометров газа для нужд государства.