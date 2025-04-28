"Нафтогаз" закупает 1 млрд кубометров газа при поддержке ЕБРР и Норвегии: что известно

"Нафтогаз" привлек 270 млн евро кредита от ЕБРР и 140 млн евро гранта от Норвегии через фонд NORAD. Эти средства позволят компании осуществить срочную закупку 1 млрд кубометров газа для нужд государства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

О сделках и закупках газа

Кредитное и грантовое соглашение, обеспечивающее "Нафтогазу" новое финансирование, было подписано главой Группы "Нафтагаз" с Романом Чумаком и заместителем директора ЕБРР в Украине Марком Магалецким.

При подписании Роман Чумак выразил благодарность ЕБРР, Министерству финансов Украины, Министерству иностранных дел Королевства Норвегии, фонду NORAD и команде Нафтогаза за плодотворное сотрудничество, что позволило обеспечить необходимые ресурсы для укрепления энергетической устойчивости страны.

Чумак подчеркнул, что привлеченное финансирование уже доступно и "Нафтогаз" оперативно направляет его на закупку газа. Полученные средства позволят приобрести почти 1 млрд кубометров газа, что критически важно для стабильного прохождения следующего отопительного сезона в условиях войны и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру.

Чумак также выразил благодарность всем партнерам за поддержку в подготовке к зиме.

Украина готовится к импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

В частности, "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 "Нафтогаз" планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

В феврале 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

В этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.