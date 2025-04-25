ЕБРР выделит Украине более €400 млн на подготовку к отопительному сезону

В Вашингтоне 25 апреля состоялась встреча, где премьер-министр Украины Денис Шмигаль и президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подписали договор о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины, включающий выделение более 400 миллионов евро на подготовку к следующей зиме.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщил глава украинского правительства, соглашение предусматривает привлечение 270 млн. евро от ЕБРР под государственные гарантии. Кроме того, этот кредитный договор будет сопровождаться крупным грантом в размере 140 миллионов евро от Правительства Норвегии.

Эти средства будут направлены на поддержку НАК "Нефтегаз Украины" и позволят компании импортировать необходимые объемы природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующего отопительного сезона

Отдельное внимание было уделено вопросу поддержки частного сектора, в частности малого и среднего бизнеса, который важен для восстановления экономики страны. Денис Шмигаль и Одиль Рено-Бассо также обсудили планы по восстановлению Украины сразу после завершения боевых действий и стратегии долгосрочного развития государства.

"ЕБРР и дальше будет надежным партнером Украины в реализации инициатив, которые делают нас сильнее для того, чтобы выстоять, восстановиться и расти", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, месяц назад ЕБРР принял решение о предоставлении займа НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующих двух отопительных сезонов.