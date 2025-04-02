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ЕБРР инвестирует 1 млрд евро в украинский энергетический сектор
Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) планирует в этом году инвестировать 1 млрд евро (1,1 млрд долларов США) в энергетический сектор Украины, объекты которого были разрушены в результате российских атак.
Об этом сообщает Вloomberg.
"Энергетическая безопасность — важнейшая область. Банк уже выделил €2 млрд с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а финансирование "существенно" увеличится в 2025 году", — заявил журналистам в Киеве Маттео Патроне, вице-президент лондонского кредитора.
Российские удары уничтожили или повредили половину энергогенерирующих мощностей Украины в прошлом году . Повреждение оборудования привело к отключениям электроэнергии по всей стране.
По словам Патроне, ЕБРР переносит свою поддержку по передаче электроэнергии на производство электроэнергии, поскольку эта сфера " была особенно уязвима в прошлом году ".
В декабре банк предоставил государственной железнодорожной компании Украины кредит в размере €180 млн на установку до 270 мегаватт децентрализованных малых газовых электростанций для смягчения дефицита электроэнергии. Он также согласился предоставить кредит в размере €80 млн " Укрнафты " для финансирования поставок и установки в общей сложности около 100 мегаватт аналогичных электростанций.
По словам Патрона, банк также выступил в качестве замены поддержки USAID в части технической помощи после того, как агентству было предписано приостановить проекты в Украине на фоне широкомасштабной заморозки иностранной помощи США.
"Мы рассматриваем возможность найма большего количества людей, что частично компенсировало бы текущую ситуацию", - отметил Патроне.
Напомним, 26 марта сообщалось, что ЕБРР принял решение о предоставлении займа НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующих двух отопительных сезонов.