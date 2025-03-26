"Нафтогаз" получит до 270 млн евро от ЕБРР на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении займа НАК "Нафтогаз" в размере до 270 млн евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для обеспечения стабильного прохождения следующих двух отопительных сезонов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дополнительно через ЕБРР будет направлено еще около 140 млн. евро грантов от правительства Норвегии. Этот ресурс поможет нам накопить запасы газа в ПХГ для прохождения следующего отопительного сезона.

Напомним, Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

Почему Украина увеличила импорт газа?

В течение февраля 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 года объемы импорта газа выросли в 12 раз.

Эксперты прогнозируют, что в марте импорт природного газа может снизиться по сравнению с февралем. Это связано с постепенным потеплением, способствующим сокращению потребления. В то же время, Украина продолжает восстановление газодобывающих объектов после российских атак, что также будет влиять на объемы импорта.

Стоит отметить, что в этот отопительный сезон Украина могла бы обходиться без импорта газа. Однако из-за атак РФ, по оценкам Reuters, страна потеряла 40% собственной добычи голубого топлива.

Как отмечают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры сложна, но не критична, и находится под полным контролем.