"Нафтогаз" отримає до 270 млн євро від ЄБРР на закупівлю газу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії. Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

Чому Україна збільшила імпорт газу?

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

Експерти прогнозують, що в березні імпорт природного газу може зменшитися порівняно з лютим. Це пов’язано з поступовим потеплінням, яке сприятиме скороченню споживання. Водночас Україна продовжує відновлення газовидобувних об'єктів після російських атак, що також впливатиме на обсяги імпорту.

Варто зазначити, що цього опалювального сезону Україна могла б обходитися без імпорту газу. Однак через атаки РФ, за оцінками Reuters, країна втратила 40% власного видобутку блакитного палива.

Як зазначають у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури є складною, але не критичною, і перебуває під повним контролем.