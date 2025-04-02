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ЄБРР інвестує 1 млрд євро в український енергетичний сектор
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує цього року інвестувати 1 млрд євро (1,1 млрд доларів США) в енергетичний сектор України, об'єкти якого було зруйновано внаслідок російських атак.
Про це повідомляє Вloomberg.
"Енергетична безпека – найважливіша область.Банк уже виділив €2 млрд з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а фінансування «суттєво» збільшиться у 2025 році", — заявив журналістам у Києві Маттео Патроне, віце-президент лондонського кредитора.
Російські удари знищили або пошкодили половину енергогенеруючих потужностей України минулого року. Пошкодження обладнання призвело до відключень електроенергії по всій країні.
За словами Патроне, ЄБРР переносить свою підтримку з передачі електроенергії на виробництво електроенергії, оскільки ця сфера "була особливо вразлива торік".
У грудні банк надав державній залізничній компанії України кредит у розмірі €180 млн на встановлення до 270 мегават децентралізованих малих газових електростанцій для пом'якшення дефіциту електроенергії. Він також погодився надати кредит у розмірі €80 млн "Укрнафті"для фінансування постачання та встановлення загалом близько 100 мегават аналогічних електростанцій.
За словами Патрона, банк також виступив як заміна підтримки USAID у частині технічної допомоги після того, як агентству було наказано призупинити проекти в Україні на тлі широкомасштабного заморожування іноземної допомоги США.
"Ми розглядаємо можливість найму більшої кількості людей, що частково компенсувало б поточну ситуацію", — зазначив Патроне.
Нагадаємо, 26 березня повідомлялося, що ЄБРР ухвалив рішення про надання позики НАК “Нафтогаз” у розмірі до 270 млн євро. Кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу для забезпечення стабільного проходження двох наступних опалювальних сезонів.