"Укрзалізниця" отримає 10 акумуляторних тягачів у рамках проєкту з ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає “Укрзалізниці” 10 акумуляторних маневрових тягачів в рамках підтримки української залізничної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що тагачі придбано в рамках реалізації спільного з ЄБРР проєкту "Надзвичайна підтримка української залізниці".

Що відомо про проєкт

Міжнародний тендер на закупівлю акумуляторних маневрових тягачів проведено на платформі банку. Його було оголошено влітку 2024 року.

Переможцем стала болгарська компанія Express Service OOD, з нею вже укладено відповідний контракт.

Перед оголошенням тендера фахівці "Укрзалізниці" провели детальну роботу з визначення оптимальних технічних характеристик техніки та оцінки можливостей виробників. Крім того, було ретельно розглянуто всі аспекти майбутньої угоди з банком.

Крім тягачів "Укрзалізниця" отримає запасні частини для проведення їх планового обслуговування впродовж гарантійного періоду. Вартість контракту становить 6,017 млн євро.

Раніше "Укрзалізниця" не мала подібної сучасної техніки. Тягачі використовуватимуться для допоміжних операцій у локомотивних депо та на контейнерних терміналах компанії.

Перші тягачі очікується отримати в третьому кварталі цього року, а вся партія буде поставлена до кінця 2026 року.

Про розвиток компанії

Нагадаємо, УЗ розпочинає повноцінну роботу нової структури – "Локомотивної компанії", до якої увійдуть локомотивні депо. Створення "Локомотивної компанії" дозволить централізувати координацію, оптимізувати процеси та ефективніше завантажувати найпотужніші депо.

Додамо, що "Укрзалізниця" візьме в США $156 мільйонів кредиту на придбання 40 локомотивів.