"Укрзалізниця" зменшила обсяг вантажних перевезень

АТ "Укрзалізниця"в січні 2025 року зменшило обсяг вантажних перевезень на 0,9% порівняно з січнем 2024 року і на 0,2% порівняно з груднем 2024 року - до 14 млн т.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, незначне зменшення відбулось за рахунок скорочення вантажних перевезень у внутрішньому сполученні. Порівняно з показниками грудня вони скоротились на 4,9% до 5,72 млн т.

На перевезення вантажів в експортному сполученні припадає 54% від загальних обсягів. Для порівняння: в грудні 2024 року частка експортних перевезень в загальному об'ємі складала 51%, а в січні 2024 року – 53%.

Крім того, стабільна робота Українського морського коридору надає можливість для збільшення обсягів перевезень залізничним транспортом українських товарів на закордонні ринки через порти Великої Одеси.

В УЗ підкреслили, що металургійна та аграрна галузі у поточних умовах зберігають статус основи вантажопотоку в експортному сполученні.

Нагадаємо, що загальний обсяг перевезених УЗ вантажів у 2024 році зріс на 17,9% до 174,9 мільйона тонн. Зокрема, в експортному сполученні було перевезено 84,67 мільйона тонн (ріст на 51,2%), а в імпортному – 9,63 мільйона тонн (+40,9%). Внутрішні перевезення скоротились на 5,5% до 80,2 мільйона тонн.

Зокрема, перевезення залізної руди на експорт збільшилися порівняно з 2023 роком у 1,7 раза до 33 мільйонів тонн, а чорних металів - на 13,7% до 5,17 мільйона тонн. При цьому в УЗ прогнозують скорочення загального обсягу вантажоперевезень в 2025 році приблизно на 10 мільйонів тонн.