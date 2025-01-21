"Укрзалізниця" прогнозує скорочення обсягу вантажоперевезень: у чому причина

"Укрзалізниця" у 2025 році прогнозує зменшення обсягу вантажних перевезень приблизно на 10 млн тонн.

Про це повідомляє профільне видання Rail.insider.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, у 2025 році прогнозується падіння обсягу перевезень через зменшення врожаю зерна та втрати обсягу вугілля через окупацію територій.

"Ситуація з ударами по енергоінфраструктурі також негативно впливає на всі без винятку галузі. Тому наступного року очікуємо зменшення обсягу перевезення мільйонів на 10. У 2024 році ми перевезли 174,9 млн т вантажів, а цього — приблизно 165,5 млн т", — зауважив Ткачов.

Він прогнозує, що приблизно на 5 млн т скоротиться обсяг перевезення зернових — до 35–35,5 млн т. Із них орієнтовно 14 млн т становитиме врожай 2024 року, а 20–21 млн т — урожай 2025-го.

"Але це лише прогнози. Ми сподіваємося, що все буде гаразд, що врожай 2025 року покращиться. Також маю надію, що наші металурги збільшать і видобуток, і виробництво металів", — підкреслив представник УЗ.

Зауважимо, за підсумками 2024 року залізничним транспортом було перевезено 174,9 млн т, що на 17,9% більше порівняно з попереднім роком.

Обсяги експорту вантажів за номенклатурою розподілилися так: перше місце обіймають зернові вантажі із показником 34,1 млн т (40%), друге місце — руда залізна і марганцева з обсягом 33 млн т (39%), третє місце — чорні метали з показником 5,2 млн т (6%). Мінбудматеріали посіли четверту позицію — 4,3 млн т (5%).

Нагадаємо, індексовані тарифи на залізничні вантажні перевезення не будуть запроваджені з 1 лютого, бо ініціатива, що викликала спротив бізнесу, досі не погоджена владою.