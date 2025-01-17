"Укрзалізниця" не встигає збільшити вантажні тарифи з 1 лютого: що завадило

Індексовані тарифи на залізничні вантажні перевезення не будуть запроваджені з 1 лютого, бо ініціатива, що викликала спротив бізнесу, досі не погоджена владою. Про це свідчить інформація, озвучена на засіданні Експортного офісу при УЗ 16 січня, повідомляє профільне видання Rail.insider.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова, наразі досі триває перевірка наданих держкомпанією матеріалів у Міністерстві розвитку громад та територій, які були передані туди в грудні. Крім того, проводяться консультації з бізнесом.

"Керівництво АТ "Укрзалізниця" відкрите для діалогу щодо індексації, голова правління УЗ провів низку зустрічей з основними бізнес-об’єднаннями та профільними асоціаціями. Наразі робота з узгодження індексації тарифів триває", - резюмував Ткачов.

Натомість згідно з процедурою, якщо ініціативу з підняття тарифів профільне міністерство підтримає, відповідний проєкт наказу воно має оприлюднити на своєму сайті для публічного обговорення та узгодження. Пропозиції та зауваження мають прийматися упродовж місяця. Таким чином, з 1 лютого індексовані тарифи вже точно не будуть запроваджені.

Збільшення тарифів УЗ: бізнес проти

Нагадаємо, що в опублікованому 11 грудня інтерв'ю голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення", передбачено, що збільшені тарифи запрацюють уже з 1 лютого 2025 року.

Перед цим нові тарифи, затверджені 5 грудня правлінням УЗ, погодила наглядова рада компанії. В УЗ вказували, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки — з літа 2022-го, а попередня індексація не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень.

Також у компанії зазначали, що за цей час ціни виробників промислової продукції збільшилися на 76,4%. При цьому залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів суттєво помірнішою цифрою: лише 37%, або близько 13% в річному вимірі, враховуючи, що з останньої індексації минуло 2,5 роки.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).

Раніше залишити чинні тарифи закликало й Українське дунайське пароплавство, що знаходиться у власності Міністерства розвитку громад та територій. Керівника пароплавства, нагадаємо, днями звільнили, призначивши замість нього тимчасового виконувача обов'язків.