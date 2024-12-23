Загроза підприємству: УДП просить Кабмін зберегти тарифи на вантажоперевезення "Укрзалізницею"

Нещодавно “Укрзалізниця”оголосила про намір збільшити тарифи на майже 40%. Українське Дунайське Пароплавство (УДП) звернулося до Кабінету міністрів з проханням залишити тарифи на вантажоперевезення “Укрзалізницею” без змін, щоб забезпечити стабільну роботу підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі УДП.

"Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифу майже на 40%. Для Дунайського пароплавства це означає зупинку роботи у напрямку румунської Констанци", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Українське Дунайське Пароплавство наразі здійснює перевезення агропродукції до морського порту Констанца. Обсяги вантажів поки що невеликі, але компанія активно працює над їх збільшенням.

Заплановане підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до збільшення вартості логістики на одну тонну зерна через дунайські порти на 5 доларів, що зробить Дунай ще менш конкурентоспроможним порівняно з Одесою. Як наслідок, робота флоту у напрямку Констанци може припинитися, заявив заступник генерального директора ПрАТ "УДП" Владислав Бєлах.

Про що просить УДП

Українське Дунайське Пароплавство пропонує зберегти тарифи "Укрзалізниці" до Ізмаїлу для збереження дунайської логістики.

Зокрема, в підприємстві наголошують, що в умовах триваючої війни та актуальних військових ризиків, важливо забезпечити стабільність перевезень. Якщо експорт через Одесу, як у 2022-2023 роках, опиниться під загрозою, знадобиться час для відновлення дунайської логістики. Бізнес знову зіткнеться з високими ставками та дефіцитом флоту, додають в УДП.

"У разі підтримки з боку уряду, УДП зможе забезпечити гарантований щомісячний вантажопотік на рівні 150-200 тис. тонн (1,2-1,5 млн тонн на рік), що дозволить забезпечити експорт у разі блокади морських портів чи західного кордону", – зазначив Владислав Бєлах.

Також в УДП готові запропонувати "Укрзалізниці" зворотне завантаження в Ізмаїлі за рахунок імпорту вугілля.

Delo.ua повідомляло, що українські компанії розпродають морський флот. Зокрема, приватні підприємства продають те, що не приносить дохід, вкладаючись у більш привабливі напрями.

Нагадаємо, Україна розпочала модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами.