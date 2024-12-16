УДП майже на третину збільшить обсяги перевезення української залізорудної сировини

Українське Дунайське пароплавство (УДП) продовжило угоду зі споживачами залізорудної сировини в європейських країнах. Контракт на наступний рік передбачає зростання обсягів на 30%.

Про це повідомив заступник генерального директора УДП Владислав Бєлах, передає пресслужба компанії.

"В жорсткій конкурентній боротьбі нам вдалось виграти тендер, продовжити угоду на наступний рік і навіть переконати клієнта збільшити обсяг на 30%", - заявив він.

Заступник гендиректора УДП додав, що доставкою ЗРС займатиметься модернізований флот УДП, що забезпечить підприємству значно вищий рівень рентабельності.

Окрім того, за його словами, є попередні домовленості із виробниками і трейдерами агропродукції в європейських країнах.

З березня флот УДП отримає більше роботи

Як повідомив Бєлах, цьогоріч аграрії Сербії зіштовхнулись із проблемою низької якості кукурудзи, що дуже негативно вплинуло на обсяг експорту. В наступному році ситуація з експортом агропродукції з Сербії має суттєво покращитись.

Протягом січня-лютого ринок ще буде перебувати на дні, проте з березня очікується значне збільшення роботи для флоту УДП.

"У наступному році розраховуємо вивезти з Сербії до 600 тис. тонн агропродукції. Досягнуті попередні домовленості як з великими трейдерами, так і з місцевими виробниками, які самостійно займаються логістикою до морського порту Констанца", - пояснив Владислав Бєлах.

Крім того, сприятиме збільшенню завантаженості флоту УДП і скорочення пропозиції з боку інших перевізників.

"Деякі наші конкуренти на початку року уклали угоди з фермерами за демпінговими ставками фрахту, розраховуючи на великі об’єми. Але обіцяних об’ємів не дочекались, спрацювавши у мінус", - розповів заступник гендиректора УДП.

Натомість, за його словами, УДП проводило виважену політику, принципово відмовляючись від нерентабельних рейсів, що вберегло компанію від збитків. Частина невеликих перевізників, яка гралась у демпінг, фактично збанкрутіла, заборгувала екіпажам, не має коштів навіть на ремонт флоту.

Плани УДП на наступний рік

Також Бєлах повідомив, що наступного року УДП прагне вибудовувати з клієнтами довгострокові відносини, але на гнучких умовах.

"У нас відремонтований флот, ми вправно організуємо процес завантаження, з нами зручно працювати – клієнтам це подобається. Але не всі наразі готові укладати довгострокові контракти на фіксованих умовах, адже ринок не є стабільним. Тому ми обрали варіант довгострокових відносин, але на гнучких умовах, що вигідно і власникам вантажу, і пароплавству", - розповів Бєлах.

Щодо аграрного експорту з України, то без підтримки з боку держави забезпечити гарантований експортний потік через Дунай є майже неможливим. Питання знижки на залізничний тариф до Ізмаїлу до цього часу не вирішено.

"Мінімально необхідний УДП об’єм вантажів на наступний рік ми по суті вже зарезервували, але збільшення обсягів залежить від державної політики щодо підтримки та розвитку дунайської логістики", - підсумував заступник гендиректора УДП.

Раніше Delo.ua писало, що дунайські порти не можуть конкурувати за експортні вантажі, і якщо не вдасться експортувати товари через Одесу, бізнес переорієнтується на порти ЄС.

Також повідомлялося, що через падіння попиту на перевезення Дунаєм УДП поставило більшість флоту у відстій.