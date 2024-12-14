УДП не змогло продати свій морський флот

Аукціон із продажу шести морських суден Українського дунайського пароплавства (УДП), запланований на 13 грудня, не відбувся через відсутність заявок.

Про це йдеться на сайті держзакупівель.

Пароплавство виставило кораблі одним лотом за стартовою ціною 440 млн грн, але зацікавлених покупців не знайшлося.

В УДП пояснили, що утримувати морський флот економічно недоцільно. Із шести суден, виставлених на продаж, лише два суховантажі — "Вилково" та "Ізмаїл" — є робочими і готовими до експлуатації. Інші чотири — "Татарбунари", "Віана-ду-Каштелу", "Кілія" та "Рені" — перебувають у неробочому стані та вже багато років простоюють.

У пароплавстві припускають, що потенційні покупці чекають на зниження ціни.

"Покупці, напевно, вичікують ще більшого зниження цін. Ми вийшли з пропозицією реалізації морського флоту ще пів року тому. Через бюрократичну тяганину (не з вини підприємства) втратили час, клієнтів, які цікавились купівлею. Тепер маємо те, що маємо. Але те, що перший аукціон не відбувся не катастрофічно. Перший аукціон це сигнал ринку, що УДП дійсно готове продавати. Адже було багато розмов, що нам не дозволять продажу суто з політичних причин", — розповіли в УДП у коментарі для USM.

Там зазначили, що почали підготовку до продажу ще пів року тому, але через бюрократичну тяганину втратили час і зацікавлених клієнтів.

Пароплавство також розглядає можливість продажу суден не єдиним лотом, а окремо, але остаточне рішення ще не прийнято.

"Держава має отримати справедливу ціну за актив. Якщо наразі немає пропозицій, зачекаємо. Продавати нижче за балансову вартість ми точно не збираємося", — підкреслили в УДП.

Повідомляється, що підприємство продовжить роботу над підготовкою до наступного аукціону, аналізуючи всі доступні варіанти продажу.

Що відомо про морські судна УДП

Зазначимо, що всі шість виставлених на продаж суховантажів є однотипними. Вони побудовані на заводі у місті Віана-ду-Каштелу (Португалія): однойменне та "Измаил" - у 1992 році, а решта чотири - у 1993 році.

Судна мають довжину 82,94 метра, ширину 15,5 метра, висоту борту - 7,1 метра, осадку 5,67 метра. Їхня валова місткість складає 2977 тонн, чиста місткість - 1490 тонн. Корпуси виготовлено зі сталі.

Всі судна призначені для генеральних вантажів та мають прапор України. П'ять з них, за даними сервісу MarineTraffic, зараз перебувають у порту Ізмаїла, а "Рени" - в порту Тузла (Мармурове море, Стамбул, Туреччина).

Нагадаємо, УДП виставило весь морський флот на продаж 5 грудня. Підприємство додає, що вічно тримати судна у відстої зі значними щомісячними витратами на утримання - також не є для нього варіантом, і вказує, що через деякий час йому доведеться знову витрачатись на продовження терміну дії документів на судна, яким зараз вже більше 30 років.