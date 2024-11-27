УДП захистило майно у центрі Відня від претензій Росії

Суд у Відні ухвалив історичне рішення на користь Українського Дунайського пароплавства (УДП), захистивши будівлі компанії у центрі столиці Австрії від спроб Росії їх привласнити.

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Про це повідомив генеральний директор державної компанії Дмитро Москаленко.

"Суд Відня прийняв історичне рішення! Австрія відмовила представникам РФ, які багато років вимагали виселити УДП з будівель в центрі Відня. За ними право власності на майно пароплавства! Майно залишається під контролем УДП (…) Рішення справді історичне, бо ще ніколи РФ не отримувала відмови", - написав він.

Москаленко зазначив, що це перша справа, коли європейський суд визнав Україну співвласником закордонного майна, а навкруги таких активів тисячі. Також суд визнав Україну співвласником цього майна як правонаступника СРСР а твердження РФ про те, що тільки Росія є єдиним правонаступником СРСР – спростоване.

За його словами, ще до початку повномасштабної війни, кілька судових інстанцій завершувалися не на користь УДП і попереднє керівництво фактично "зливало" справу.

З 2022 року команда УДП активно включилася у боротьбу за свої права. Представники РФ відвідували судові засідання, але Україна послідовно відстоювала свої інтереси.

"Будівлі у Відні не єдине майно, яке нам вдалось відстояти. Ще 2022 році в останній момент зупинили шахрайську спробу вкрасти будівлю УДП у Будапешті. Тепер вона надійно юридично захищена" – додав Москаленко.

Історичне рішення

Ще в 1975 році Посольство СРСР у Австрії придбало у центрі Відня будинок та земельну ділянку. Кошти за будівлю та землю сплатило Дунайське пароплавство, яке й використовувало придбане майно в своїй діяльності.

Через кілька років, поруч із старою спорудою, побудували ще одну, де розмістилось Головне агентство пароплавства в Австрії.

Після оголошення незалежності, майно залишилось під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР.

На даний час ділянка і будівлі оцінюються в десятки мільйонів євро. Це найдорожчий, фешенебельний район Відня.

Криза в УДП

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП), найбільша державна судноплавна компанія країни, скорочує робочий день до шести годин на день та починає оптимізацію штату співробітників через кризу перевезень.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні.

Тому Україна розпочинає модернізацію річкового флоту "Українського дунайського пароплавства" (УДП) спільно з міжнародними партнерами. Планується модернізувати весь тяговий флот УДП, який налічує 45 одиниць (25 в експлуатації, 20 у резерві).