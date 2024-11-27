УДП защитило имущество в центре Вены от претензий России

Суд в Вене принял историческое решение в пользу Украинского Дунайского пароходства ( УДП ), защитив здания компании в центре столицы Австрии от попыток России их присвоить.

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Об этом сообщил генеральный директор государственной компании Дмитрий Москаленко.

"Суд Вены принял историческое решение! Австрия отказала представителям РФ, которые много лет требовали выселить УДП из зданий в центре Вены. За ними право собственности на имущество пароходства! Имущество остается под контролем УДП (…) Решение действительно историческое, потому что еще никогда РФ не получала отказа", — написал он.

Москаленко отметил, что это первое дело, когда европейский суд признал Украину совладельцем зарубежного имущества, а вокруг таких активов тысячи. Также суд признал Украину совладельцем этого имущества как правопреемника СССР, а утверждение РФ о том, что только Россия является единственным правопреемником СССР – опровергнуто.

По его словам, еще до начала полномасштабной войны несколько судебных инстанций завершались не в пользу УДП и предыдущее руководство фактически "сливало" дело.

С 2022 года команда УДП активно включилась в борьбу за свои права. Представители РФ посещали судебные заседания, но Украина последовательно отстаивала свои интересы.

"Здания в Вене не единственное имущество, которое нам удалось отстоять. Еще в 2022 году в последний момент остановили мошенническую попытку украсть здание УГП в Будапеште. Теперь оно надежно юридически защищено", — добавил Москаленко.

Историческое решение

Еще в 1975 году Посольство СССР в Австрии приобрело в центре Вены здание и земельный участок. Средства за здание и землю уплатило Дунайское пароходство, использовавшее приобретенное имущество в своей деятельности.

Через несколько лет, рядом со старым постройкой, построили еще одну, где разместилось Главное агентство пароходства в Австрии.

После объявления независимости имущество осталось под контролем УДП, хотя собственником формально считался СССР.

В настоящее время участок и здания оцениваются в десятки миллионов евро. Это самый дорогой, фешенебельный район Вены.

Кризис в УДП

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП), крупнейшая государственная судоходная компания страны, сокращает рабочий день до шести часов в день и начинает оптимизацию штата сотрудников из-за кризиса перевозок.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст свыше 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).