Украинское Дунайское пароходство сокращает рабочий день и оптимизирует штат работников: в чем причина

Украинское Дунайское пароходство (УДП), крупнейшая государственная судоходная компания страны, сокращает рабочий день до шести часов в день и начинает оптимизацию штата сотрудников из-за кризиса перевозок.

Об этом сообщил гендиректор УДП Дмитрий Москаленко.

По его словам, кризис на дунайском рынке речных перевозок обостряется, поэтому УДП вынуждено сокращать расходы и переходит на 6-часовой рабочий день.

Посреди главных обстоятельств кризиса Москаленко выделяет отсутствие поддержки дунайского экспортного направления.

"Дунайские порты способны конкурировать с одесскими за украинскую агропродукцию, но нужна скидка на железнодорожные перевозки в Измаил ", – констатирует глава УДП.

Также из-за жары на Среднем Дунае мелководье затрудняет движение баржевых караванов, поэтому некоторые клиенты в августе взяли паузу, чтобы не рисковать.

Кроме того, уменьшается допустимая осадка баржа, но владельцы груза не готовы к повышению фрахтовых ставок.

Москаленко напомнил, что из-за жары аграрии потеряли часть урожая, поэтому сократился объем экспортируемой Дунаем агропродукции.

Рентабельность минимальна

"Нам часто говорят — когда-то раньше на Дунае также проседал рынок, но как-то грузы находили. Да, находили, но значительная доля рейсов была убыточной. Предприятие отчитывалось об увеличении количества перевезенных пассажиров и тонн груза, а на самом деле УДП только наращивали долги, которые на начало 2022 года достигли 8 млн евро", — подчеркнул Москаленко.

Он признал, что предприятие деградировало и не платило по полгода зарплаты работникам.

Но в отличие от прошлых кризисов УДП принципиально не будет работать в убыток и не создавать задолженности.

"Все наши рейсы прибыльны. Флот работает в плюс. Весь "считаемый" груз с рынка мы забираем. Но такого груза очень не много, фрахтовые ставки на минимуме, поэтому рентабельность минимальна", — подчеркнул глава УДП.

Он отметил, что конкурентам предприятия тоже крайне сложно, но они выживают даже при низком рынке, потому что частники, особенно мелкие, работают сами на себя, часто без налогов (в черную), без социальных обязательств, с минимальным количеством людей, которых набирают по контракту.

Сокращение работников

Но УДП, как госпредприятие, работает в других условиях — платит зарплаты в белую, держит огромный штат и имеет колоссальные социальные обязательства.

"Два года мы добросовестно тянули социальное бремя — в два с половиной раза подняли среднюю зарплату, уплатили более миллиарда гривен налогов. Но при сегодняшних условиях флот не может удерживать более тысячи человек. Мы провели цифровизацию управления и объективно можем работать значительно меньшим количеством персонала. Даже при высоком рынке оптимизации штата было не избежать. Это понимают все", — подчеркнул Москаленко.

Он сообщил, что на этой неделе начинает поиск компромисса по уменьшению расходов на персонал, которые составляют 70% всех накладных расходов компании.

"При согласовании профсоюза компания уже временно перешла на 6-часовой рабочий день. В несколько раз уменьшено количество людей в коммерческой службе. Обсуждаем следующие решения, в том числе "непопулярные"", — отметил Москаленко.

Он подчеркнул, что видит, как диверсифицировать работу компании, создать новые рабочие места.

"У пароходства огромный потенциал. Но чтобы его раскрыть, компания должна выстоять", — убежден глава УДП.

Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства

Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестиционный анализ Украинского Дунайского пароходства перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно требуется капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей более экологичными и энергоэффективными.

Поэтому Украина начинает модернизацию речного флота "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) совместно с международными партнерами. Планируется модернизировать весь тяговый флот УДП, насчитывающий 45 единиц (25 в эксплуатации, 20 в резерве).

В Австрии на верфи ÖSWAG в городе Линце уже установили двигатели на суда государственной компании УДП. В планах на 2024 год модернизировать первые пять судов.

Одновременно с проектом модернизации первых 5 продолжаются переговоры по модернизации других серий самоходных судов.