Аграрии просят ввести 30% скидку на железнодорожные перевозки в Измаил и Рени

ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» поддерживает призыв украинских агропроизводителей и экспортеров, которые предлагают правительству поставить в равные условия порты Одессы и Придунавья и просят ввести 30% скидку на железнодорожные перевозки на станции Измаил и Рени.

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Об этом сообщил глава УДП Дмитрий Москаленко.

Аграрии предлагают поставить в равные условия порты Одессы и Придунавья.

"Дунайский маршрут это плюс 250 километров дорог, или 200 километров железной дороги. Мы проигрываем конкуренцию даже при одинаковых тарифах на фрахт и перевалку", - отметил Маскаленко.

Он напомнил, что прецедент уже создан, и недавно Кабмин ввел скидку в размере 30% на железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции с тех территорий, где возможны боевые действия.

Москаленко подчеркнул, что УДП полностью поддерживает предложение аграриев, ведь враг не прекращает наносить удары по инфраструктуре Одессы, а Украина должна сохранять альтернативные экспортные маршруты.

Поэтому, по мнению главы УДП, часть экспорта должна двигаться через Дунай.

"Мы обсуждали это на всех отраслевых мероприятиях, форумах, конференциях. С нами соглашаются. Нас поддерживают. Но в условиях критически низких цен на зерно производители и трейдеры не готовы терять заработок (маржу) из-за уменьшения рисков", - подчеркнул Москаленко.

Готово ли государство взять на себя ответственность

Москаленко уверен, что скидка на железнодорожные перевозки абсолютно оправдает себя, если условием ее получения будет перевалка зерна на государственный речной или морской флот. Недополученный по железной дороге доход госбюджет компенсирует за счет дохода от фрахта.

"УДП сегодня перевозит сербское зерно, но у нас достаточно флота, чтобы одновременно работать с украинской продукцией! Только создайте условия!", - призвал Москаленко.

Он добавил, что другие дунайские страны очень настойчиво лоббируют интересы своих перевозчиков, ведь весь Дунай страдает от аномального падения ставок и потоков груза. А в Украине есть свой национальный перевозчик, которого, как подчеркнул Москаленко, тоже следует поддержать и сохранить.

"Укрзализныця" предоставляет аграриям из зон у боевых действий 30% скидки на экспорт агропродукции

В мае Кабинет Министров Украины принял решение предоставлять 30% скидку на перевозку агропродукции в экспортном направлении из районов, приближенных к боевым действиям или оккупированным территориям.

В частности, это такие регионы, как Харьковская, Черниговская, Донецкая Херсонская и Сумская области.

В рамках введения скидки 30% к тарифу на экспортные перевозки агропродукции с отдельных станций уже отправлено более 1200 вагонов с зерном.