Аграрії просять запровадити 30% знижку на залізничні перевезення до Ізмаїла та Рені

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" підтримує заклик українських агровиробників та експортерів, які пропонують Уряду поставити в рівні умови порти Одеси та Придунав’я та просять запровадити 30% знижку на залізничні перевезення до станцій Ізмаїл та Рені.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомив очільник УДП Дмитро Москаленко.

Аграрії пропонують поставити в рівні умови порти Одеси та Придунав’я

"Дунайський маршрут це плюс 250 кілометрів автошляхів, або 200 кілометрів залізниці. Ми програємо конкуренцію навіть за умови однакових тарифів на фрахт та перевалку", - зауважив Маскаленко.

Він нагадав, що прецедент вже створений і нещодавно Кабмін запровадив знижку в розмірі 30% на залізничні перевезення сільськогосподарської продукції з тих територій, де можливі бойові дії.

Москаленко наголосив, що УДП цілком підтримує пропозицію аграріїв, адже ворог не припиняє завдавати удари по інфраструктурі Одеси, а Україна має зберігати альтернативні експортні маршрути.

Тому, на думку очільника УДП, частина експорту має рухатись через Дунай.

"Ми обговорювали це на всіх галузевих заходах, форумах, конференціях. З нами погоджуються. Нас підтримують. Але в умовах критично низьких цін на зерно виробники і трейдери не готові втрачати заробіток (маржу) заради зменшення ризиків", - підкреслив Москаленко.

Чи готова держава взяти на себе відповідальність

Москаленко переконаний, що знижка на залізничні перевезення абсолютно виправдає себе, якщо умовою її отримання буде перевалка зерна на державний річковий, або морський флот. Недоотриманий залізницею дохід держбюджет компенсує за рахунок доходу від фрахту.

"УДП сьогодні перевозить сербське зерно, але у нас достатньо флоту, щоб одночасно працювати з українською продукцією! Лише створіть умови!", - закликав Москаленко.

Він додав, що інші дунайські країни дуже наполегливо лобіюють інтереси власних перевізників, адже увесь Дунай страждає від аномального падіння ставок і потоків вантажу. А в Україні є свій національний перевізник, якого, як наголосив Москаленко, також варто підтримати та зберегти.

"Укрзалізниця" надає аграріям із зон біля бойових дій 30% знижки на експорт агропродукції

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення надавати 30% знижку на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій.

Зокрема, це такі регіони як Харківська, Чернігівська, Донецька Херсонська та Сумська області.

У межах запровадження знижки 30% до тарифу на експортні перевезення агропродукції з окремих станцій уже відправлено понад 1200 вагонів зі збіжжям.