На базі судноремонтного заводу УДП збираються побудувати сучасний промисловий парк

На базі судноремонтного заводу ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" планують побудувати сучасний промисловий парк Kiliya. Презентація проєкту його створення запланована на Ukraine Recovery Conference (URC2024) у Берліні.

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Про це повідомив гендиректор компанії Дмитро Москаленко.

Він зазначив, що проєкт промислового парку не менш амбітний ніж модернізація флоту УДП і пояснив, що внаслідок війни Україна фактично залишилась без інфраструктури з будівництва/ремонту/модернізації флоту.

Фото: Дмитро Москаленко / Facebook

Чому обрали завод у Кілії

"Заводи в Криму окуповані. Індустріальна база у Миколаєві та Херсоні зазнала значних пошкоджень. Одеса та Чорноморськ фактично на лінії бойових дій. Суднобудівельний завод в Ізмаїлі переорієнтований власниками на стивідорну діяльність", - розповів Москаленко.

Він додав, що відсутність в Україні можливості ремонту, будівництва, обслуговування флоту у подальшому гальмуватиме розвиток морської та річкової логістики.

Наразі завод УДП у Кілії чи не єдиний в країні продовжує ремонт та будівництво флоту.

Це безальтернативний варіант для створення суднобудівельної бази національного масштабу. Адже завод розташований у 47 кілометрах від Чорного моря.

"У нас є обладнання, досвідчена команда з понад 300 фахівців, власна акваторія, інфраструктура, можливість розміщення нових виробництв (з 19 га території заводу використовуємо лише 9 га)", - повідомив гендиректор УДП.

За його словами, вже є декілька пропозицій від іноземних компаній щодо розміщення у Кілії спільного виробництва. Першим резидентом промислового парку Kiliya можуть стати суднобудівельники з країн Балтії.

Чому вирішили будувати саме промисловий парк

Сучасні європейські верфі це, як правило, індустріальні технопарки, які працюють одразу у багатьох напрямках.

"Машинобудування, металообробка, виробництво обладнання. Формат промислового парку дає можливість максимально ефективно використовувати потенціал. В Кілії, до речі, вже створений стивідорний комплекс – це також приклад диверсифікації", - -пояснив Москаленко.

Міжнародним донорам при цьому пропонується створити умови до заходу у промисловий парк нових резидентів. Модернізувати сліп, інвестувати у сучасне обладнання та автономну "зелену" систему енергозабезпечення, провести днопоглиблення акваторії.

"Майбутньому промисловому парку Kiliya потрібна потужна основа для розміщення виробництв. Саме це будемо обговорювати на конференції у Берліні", - резюмував гендиректор УДП.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів затвердив новий порядок надання коштів для облаштування індустріальних парків та будівництва для них інженерно-транспортної інфраструктури, а також компенсації з держбюджету витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

А нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.