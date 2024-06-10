На базе судоремонтного завода УДП собираются построить современный промышленный парк

На базе судоремонтного завода ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" планируется построить современный промышленный парк Kiliya. Презентация проекта его создания запланирована на Ukraine Recovery Conference (URC2024) в Берлине.

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Об этом сообщил гендиректор компании Дмитрий Москаленко.

Он отметил, что проект промышленного парка не менее амбициозный, чем модернизация флота УДП, и пояснил, что в результате войны Украина фактически осталась без инфраструктуры по строительству/ремонту/модернизации флота.

Фото: Дмитрий Москаленко / Facebook

Почему выбрали завод в Килии

"Заводы в Крыму оккупированы. Индустриальная база в Николаеве и Херсоне получила значительные повреждения. Одесса и Черноморск фактически на линии боевых действий. Судостроительный завод в Измаиле переориентирован владельцами на стивидорную деятельность", - рассказал Москаленко.

Он добавил, что в отсутствие в Украине возможности ремонта, строительства, обслуживания флота в дальнейшем будет тормозить развитие морской и речной логистики.

В настоящее время завод УДП в Килии едва ли не единственный в стране продолжает ремонт и строительство флота.

Это безальтернативный вариант создания судостроительной базы национального масштаба. Ведь завод находится в 47 километрах от Черного моря.

"У нас есть оборудование, опытная команда из более чем 300 специалистов, собственная акватория, инфраструктура, возможность размещения новых производств (с 19 га территории завода используем только 9 га)", - сообщил гендиректор УДП.

По его словам, уже есть несколько предложений от иностранных компаний по размещению в Килии совместного производства. Первым резидентом промышленного парка Kiliya могут стать судостроители из стран Балтии.

Почему решили строить именно промышленный парк

Современные европейские верфи это, как правило, индустриальные технопарки, работающие сразу по многим направлениям.

"Машиностроение, металлообработка, производство оборудования. Формат промышленного парка позволяет максимально эффективно использовать потенциал. В Килии, кстати, уже создан стивидорный комплекс - это также пример диверсификации", - пояснил Москаленко.

Международным донорам предлагается создать условия для захода в промышленный парк новых резидентов. Модернизировать слеп, инвестировать в современное оборудование и автономную "зеленую" систему энергообеспечения, провести дноуглубление акватории.

"Будущему промышленному парку Kiliya нужна мощная основа для размещения производств. Именно это будем обсуждать на конференции в Берлине", - резюмировал гендиректор УДП.

Напомним, на днях Кабинет министров утвердил новый порядок предоставления средств для устройства индустриальных парков и строительства для них инженерно-транспортной инфраструктуры, а также компенсации из госбюджета расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

А недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.